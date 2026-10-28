Dýňová polévka nemusí být složitá. Z pár ingrediencí vznikne krémový a příjemně sytý podzimní pokrm

Doma jsme letos dýňovou polévku pořád odkládali. Pak jsem jednou přinesla dvě dýně a tím bylo vše jasné. Tenhle Hokkaidó dýňový krém vařím s bramborami a mrkví, takže vyjde sytý, hladký a bez zbytečných příkras. Česnek do něj dávám až po rozmixování a na závěr přijde trochu šlehačky, aby se chuť pěkně zakulatila.
Na
dýňové polévce je sympatické, že ji má skoro každá domácnost trochu jinou. Někdo dýni nejdřív peče, jiný sáhne po kari, kurkumě, nebo zázvoru kokosovém mléce. Za roky jsem zkusila různé varianty, ale nejčastěji se vracím k téhle obyčejnější domácí verzi. Dýni v ní podrží mrkev a brambory, pak není řídká ani mdlá a zasytí i bez chleba vedle talíře. polévka
Můj tip zní: Česnek do hrnce nepatří hned na začátku. Když se vmíchá až do horkého rozmixovaného krému, zůstane výraznější. Polévka tím dostane živější chuť. U nás je to mimochodem přesně ten moment, kdy se kolem sporáku začne podezřele často chodit se lžící. Dýně v kuchyni: proč se na krém tolik hodí
Dýňový krém patří k jídlům, která snesou spoustu obměn. V mnoha receptech se nejdřív na másle nebo oleji nechá změknout
cibule, potom se přidá dýně a všechno se zalije vývarem. Někdo zůstane jen u dýně, jinde do hrnce putuje zázvor, kari nebo třeba mrkev a pórek. Občas se dýně před vařením krátce opeče, případně se nechá lehce zkaramelizovat s trochou cukru, aby vynikla její nasládlá chuť. Recept na jemný dýňový krém
Doba přípravy: 20 minut Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 6 až 8 porcí Ingredience pro přípravu 2 ks dýně Hokkaidó 3 ks středních brambor 2 ks mrkve 1 ks větší cibule 2 lžíce másla nebo olivového oleje 1,2 l zeleninového vývaru nebo vody 2 stroužky česneku 200 ml smetany ke šlehání 1 lžička soli, nebo podle chuti 1/2 lžičky čerstvě mletého pepře Postup přípravy podzimního krému z dýně Hokkaidó
1. Nejdřív si připravte
dýně Hokkaidó. Dobře je omyjte, rozkrojte, vydlabejte semínka a dužinu nakrájejte na menší kostky. Pokud jsou dýně pěkné a pevné, slupku klidně ponechte. Po uvaření změkne.
Foto: Cooky.cz, Dýni nakrájejte na menší kostky.
2. Oloupejte
brambory, mrkev a cibuli. Brambory s mrkví nakrájejte na menší kusy. Cibuli nasekejte nadrobno, ať v hrnci rychle změkne a nezůstane v polévce výrazná na skus.
3. Ve větším hrnci rozehřejte
máslo nebo olivový olej. Vsypte cibuli a na mírnějším ohni ji opékejte zhruba 4 až 5 minut, dokud nezměkne a nezačne sklovatět.
4. K cibuli přidejte
dýni, mrkev a brambory. Promíchejte a nechte asi 5 minut opékat. Zelenina se trochu zatáhne a chuť polévky pak není tak plochá.
5. Zalijte
vývarem, zelenina má být skoro ponořená. Přidejte sůl, pepř a přiveďte k varu. Potom plamen stáhněte a vařte přibližně 20 až 25 minut, až budou dýně, mrkev i brambory opravdu měkké. Foto: Cooky.cz, Zeleninu zalijte vývarem, má být ponořená.
6. Hrnec odstavte a obsah rozmixujte dohladka. Když je krém moc hustý, přilijte trochu horké vody nebo vývaru. Pokud vám naopak připadá řídký, vraťte ho na plotnu a pár minut ho nechte probublat bez pokličky.
7. Teprve teď přidejte najemno nasekaný nebo prolisovaný
česnek. Vmíchejte ho do horkého krému a nechte asi 2 minuty prohřát. Chuť česneku tak zůstane výraznější, než kdyby se vařil od začátku. Foto: Cooky.cz, Česnek přidejte teprve před koncem vaření.
8. Nakonec vlijte
smetanu ke šlehání. Polévku už jen krátce prohřejte, stačí ji nechat lehce přejít varem. Ochutnejte a podle potřeby ještě dosolte nebo přidejte pepř.
9. Podávejte horké, nejlépe hned po dovaření. Dýňový krém obstojí sám o sobě, ale doma k němu často dávám opečený chléb nebo dýňová semínka. Dobře zakrytý vydrží v lednici do druhého dne a někdy je druhý den ještě lepší.
Foto: Cooky.cz, Recept na Dýňový krém jako snadnou podzimní večeři: jemná polévka z pár ingrediencí, která zahřeje a příjemně zasytí Rady a pár poznámek k dýňovému krému Pokud chcete polévku trochu ostřejší a voňavější, přidejte při restování malý kousek zázvoru. K dýni sedí velmi dobře. Na kořeněnější verzi stačí do hrnce přisypat 1 lžičku kari nebo špetku kurkumy. Nepřeháněla bych to, dýně by měla zůstat znát. Smetanu můžete nahradit kokosovým mlékem. Polévka bude pořád jemná, jen chuťově zamíří trochu jinam. Hustotu dolaďujte až po rozmixování. Brambory umějí krém zahustit víc, než to na začátku vypadá. Doma i v receptech jsem narazila na různé přístupy. Někdo vaří krém jen z dýně a cibule, jiný přidává čerstvý zázvor, další nedá dopustit na kari nebo trochu cukru kvůli lehkému zkaramelizování. V některých verzích se objeví také pórek, jinde se místo smetany používá čerstvý sýr. Tahle polévka zkrátka není svázaná jedním jediným správným postupem.
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