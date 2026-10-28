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Dýňová polévka nemusí být složitá. Z pár ingrediencí vznikne krémový a příjemně sytý podzimní pokrm

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Letos jsme doma dlouho říkali, že dýňová polévka ještě nepřišla na řadu, až jsem jednou koupila dvě Hokkaidó dýně a bylo rozhodnuto. Tenhle dýňový krém dělám s bramborami a mrkví, takže je příjemně sytý, krásně hladký a obejde se bez složitostí. Česnek přidávám až po rozmixování a nakonec přijde trocha šlehačky, která polévku hezky zjemní.
Obrázek polévky se smetanou a petrželkou k receptu na Dýňový krém

Obrázek polévky se smetanou a petrželkou k receptu na Dýňový krém

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Dýňový krém jako snadnou podzimní večeři: jemná polévka z pár ingrediencí, která zahřeje a příjemně zasytí
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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