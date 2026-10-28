Lobkowicz k výročí republiky: Spor musíme vést s respektem. Vlastenectví vyžaduje i nepohodlnou pravdu

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Dennívýzva
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Sto osmé výročí vzniku Československa připadá na dny, kdy lidé v českých městech protestují…
Politický glosátor Jiří Lobkowicz, ZDROJ: Jiří Lobkowicz/se souhlasem
Doba čtení 7 min
Článek byl publikován 28.10.2026 12:07
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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