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Lobkowicz k výročí republiky: Spor musíme vést s respektem. Vlastenectví vyžaduje i nepohodlnou pravdu

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Sto osmé výročí vzniku Československa připadá na dny, kdy lidé v českých městech protestují…
Politický glosátor Jiří Lobkowicz, ZDROJ: Jiří Lobkowicz/se souhlasem

Politický glosátor Jiří Lobkowicz, ZDROJ: Jiří Lobkowicz/se souhlasem

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 28.10.2026 12:07

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