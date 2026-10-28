Československo se rodilo za oslav, ale ne všichni jeho obyvatelé nový stát chtěli

Jeden stát, několik představ o budoucnosti
Když si dnes připomínáme vznik Československa, na dobových fotografiích obvykle vidíme jásající davy. Takové oslavy skutečně probíhaly, ale fotografie ze středu Prahy nemůže zastoupit zkušenost všech obyvatel území, které se teprve mělo stát republikou.
Nový stát zahrnoval různé jazykové, kulturní a politické skupiny a jeho hranice neodpovídaly jednoduché čáře oddělující dva národy od všech ostatních.
Vedle Čechů a Slováků zde žily početné německy a maďarsky mluvící komunity, Poláci, Rusíni, Židé a další skupiny s mnoha vlastními identitami. Ty se navíc nepřekrývaly mechanicky s politickými názory. Nelze tvrdit, že by každý člověk stejného jazyka automaticky zastával stejné stanovisko k novému státu.
Německé pohraničí se chtělo vydat jinou cestou
Velká část německy mluvících obyvatel českých zemí si v říjnu 1918 představovala budoucnost ve spojení s německým Rakouskem. Politické reprezentace v pohraničí se pokusily vytvořit vlastní správní celky a opřely se přitom o poválečné debaty o právu národů na sebeurčení. Československá vláda naproti tomu prosazovala zachování historických hranic českých zemí jako důležitého základu nového státu.
Tady se střetly dva principy, které nebylo snadné smířit: historicko-právní kontinuita území a národnostní sebeurčení obyvatel. Spor proto nebyl jen otázkou neochoty uznat výsledek války. Byl součástí širšího evropského problému, kdy se po rozpadu mnohonárodnostních říší nové státy pokoušely určit hranice v etnicky promíšené krajině.
Na Slovensku byly hranice stejně naléhavou otázkou
Také na Slovensku nebyla změna státní příslušnosti pouhým administrativním úkonem. Slovenská národní reprezentace se Martinskou deklarací 30. října přihlásila ke společnému státu s Čechy. Uherská mocenská a politická reprezentace však odtržení území nepřijímala jako samozřejmost. V následujících měsících se situace vyvíjela za přítomnosti ozbrojených sil i složitých diplomatických jednání.
V oblastech s maďarsky mluvícím obyvatelstvem se k tomu přidávala otázka národnostních a kulturních práv. Podobně i v jiných částech republiky bylo nutné rozhodnout, jakým jazykem budou jednat úřady, jakou podobu získá školství a kdo bude zastoupen v politických institucích. Příslušnost k novému státu proto mohla pro někoho znamenat osvobození od předchozího omezení, pro jiného ztrátu dosavadního postavení.
Proč nelze rok 1918 číst očima pozdějších konfliktů
Z odstupu více než století existuje pokušení vidět počátek první republiky jen jako předehru všeho, co následovalo v roce 1938 a za druhé světové války. Takový pohled je zavádějící.
Politické možnosti roku 1918 byly otevřené a jednotliví aktéři neznali budoucí vývoj. Význam mnohonárodnostního charakteru státu je třeba chápat v kontextu tehdejších debat, nikoli podle událostí, které měly teprve přijít.
Stejně nepřesné by bylo přisoudit veškerou odpovědnost za spory jediné skupině. Nová republika čelila skutečným bezpečnostním a hospodářským problémům a zároveň musela hledat odpověď na otázku, jak sladit většinové politické cíle s právy milionů občanů, kteří nevnímali stát jako svůj národní projekt.
Opravdová historie není méně hodnotná než slavnostní legenda
Rozdílné pohledy na vznik Československa nezmenšují odvahu těch, kdo o samostatnost usilovali. Pomáhají však pochopit, proč se nová republika musela učit nejen spravovat území, ale také budovat občanskou loajalitu v mnohonárodnostní společnosti.
Stát se může narodit jako splněný sen jedné politické reprezentace a současně jako nejistá budoucnost pro jiné obyvatele. Československo roku 1918 je důležitou připomínkou, že svoboda státu a pocit sounáležitosti všech jeho občanů nejsou jedna a tatáž věc.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Cambridge University Press – Slovakia in Czechoslovakia, 1918–1938 [2], VHÚ Slovensko – Martinská deklarácia [3], Poslanecká sněmovna – 100. výročí vzniku Československa [4], Zákon o zřízení samostatného státu československého [5]