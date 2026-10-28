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Tenhle kastrůlek s kytičkami stál v ČSSR pár korun. Dnes za něj sběratelé ze zahraničí dají i 900 Kč

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Smaltovaný kastrůlek s barevnými kvítky patřil do kuchyně stejně samozřejmě jako utěrka […]
Tenhle kastrůlek s kytičkami stál v ČSSR pár korun. Dnes za něj sběratelé ze zahraničí dají i 900 Kč

Tenhle kastrůlek s kytičkami stál v ČSSR pár korun. Dnes za něj sběratelé ze zahraničí dají i 900 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 11:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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