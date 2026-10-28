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Kavárna v šestém patře magistrátu v Přerově má zpoždění. Jsou dva zájemci

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O exkluzivní prostory pro kavárnu v šestém patře nového magistrátu v Přerově mají zájem pouze dva provozovatelé. Do prvního kola výběrové řízení se přihlásil jenom jeden, radnice proto soutěž zrušila a vypsala druhé kolo. Kavárnu chtělo město původně otevřít už během září.
Kavárna v šestém patře magistrátu v Přerově má zpoždění. Jsou dva zájemci

Kavárna v šestém patře magistrátu v Přerově má zpoždění. Jsou dva zájemci

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 12:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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