Redaktor otestoval internetový trik s banány. Obalil stopky alobalem a čekal, co se stane

Redaktor otestoval internetový trik s banány. Obalil stopky alobalem a čekal, co se stanePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Redaktor otestoval internetový trik s banány. Obalil stopky alobalem a čekal, co se staneZdroj: Unsplash
Článek byl publikován 28.10.2026 12:30
Hrdina žije dvojí život, hrdinka tají zranění ze strachu o roli a svět kolem nich možná vůbec neexistuje....
Kdo by si nepamatoval vůni nedělního vývaru, která se linula celým bytem už od rána? A vedle sporáku ležela...
Smažená vejce patří k nejjednodušším jídlům, a přesto to často dopadne tristně: okraje jsou připálené,...
Nemusí stát stovky korun, aby na hrobě vydržely dlouhé měsíce a měly skutečnou hodnotu. Nejkrásnější...
Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...Všechny články tohoto autora →
- Vlašské ořechy mohou zhořknout ještě před Vánocemi. Rozhoduje už jejich sušení
- Dýňová polévka nemusí být složitá. Z pár ingrediencí vznikne krémový a příjemně sytý podzimní pokrm
- Kuřecí katův šleh s bramboráčky: Pikantní klasika, která se hodí k rychlému obědu i večeři
- Hrnkový čokoládový zákusek s malinovým džemem a ganache je krásně vláčný a snadný na přípravu