Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Redaktor otestoval internetový trik s banány. Obalil stopky alobalem a čekal, co se stane

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Koupíte banány, několik jich sníte a zbytek během pár dnů pokryjí hnědé skvrny. Pokud se vám to stává pravidelně, možná jste už narazili na radu obalit jejich stopky alobalem. Podle internetových tipů by díky tomu měly vydržet déle žluté a čerstvé.
Redaktor otestoval internetový trik s banány. Obalil stopky alobalem a čekal, co se stane

Redaktor otestoval internetový trik s banány. Obalil stopky alobalem a čekal, co se stane

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 12:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Češi vykopávají dlážděné příjezdové cesty. Zamilovali se do starého a mnohem lepšího způsobu úpravy
Češi vykopávají dlážděné příjezdové cesty. Zamilovali se do starého a mnohem lepšího způsobu úpravy
Ve čtvrtek ve 20:00 bude celé Česko civět na televizi: Nova Cinema vytáhne sci-fi velkofilm, který zboural světová kina
Ve čtvrtek ve 20:00 bude celé Česko civět na televizi: Nova Cinema vytáhne sci-fi velkofilm, který zboural světová kina

Hrdina žije dvojí život, hrdinka tají zranění ze strachu o roli a svět kolem nich možná vůbec neexistuje....

Tuto starou kuchařku levných jídel měla dřív každá hospodyňka. Teď ji sběratelé vykupují za 12 000 Kč minimálně
Tuto starou kuchařku levných jídel měla dřív každá hospodyňka. Teď ji sběratelé vykupují za 12 000 Kč minimálně

Kdo by si nepamatoval vůni nedělního vývaru, která se linula celým bytem už od rána? A vedle sporáku ležela...

Ani na másle, ani na slunečnicovém oleji. Nejlepší vejce uděláte na jiném tuku
Ani na másle, ani na slunečnicovém oleji. Nejlepší vejce uděláte na jiném tuku

Smažená vejce patří k nejjednodušším jídlům, a přesto to často dopadne tristně: okraje jsou připálené,...

Nejlepší dekorace na hroby, které dlouho vydrží krásné a nikdo je neukradne
Nejlepší dekorace na hroby, které dlouho vydrží krásné a nikdo je neukradne

Nemusí stát stovky korun, aby na hrobě vydržely dlouhé měsíce a měly skutečnou hodnotu. Nejkrásnější...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.