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Levné brikety a dřevo mohou vyjít draho. Kominíci varují před zanášením komínů i rizikem požáru

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Levné brikety a dřevo mohou vyjít draho. Kominíci varují před zanášením komínů i rizikem požáru Nákup palivového dřeva a uhlí je vždy velký výdaj. Není…
Levné brikety a dřevo mohou vyjít draho. Kominíci varují před zanášením komínů i rizikem požáru

Levné brikety a dřevo mohou vyjít draho. Kominíci varují před zanášením komínů i rizikem požáru

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 18:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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