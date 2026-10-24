Levné brikety a dřevo mohou vyjít draho. Kominíci varují před zanášením komínů i rizikem požáru
Nákup palivového dřeva a uhlí je vždy velký výdaj. Není divu, že lidé hledají nejlevnější nabídku. Pozor však na nekvalitní uhlí a dřevo, které místo slibného výhřevu zanese komín.
Pozor na levné uhlí a palivové dřevo
Tuhá paliva jsou stále jedním z nejčastějších zdrojů pro vytápění rodinných domů, ale nákup na celou sezonu představuje velký finanční výdaj pro rodinný rozpočet. Lidé proto často hledají výhodné nabídky, ale nízká cena není zárukou kvality.
Příliš nízká cena za uhlí nebo palivové dřevo může představovat problém. V mnoha případech prodejce nedokládá vlhkost a složení paliva, přitom nekvalitní palivo může v topném systému udělat více škody než užitku.
Kominíci varují, že při pravidelném spalování nekvalitních briket nebo mokrého dřeva se v komíně může začít rychle usazovat dehet a saze. Za určitých podmínek může k výraznému zanesení komína dojít už během několika týdnů.
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Příliš nízká cena může být varovným signálem
Nekvalitní palivové dřevo, především vlhké, může být pro krby a kotle velký problém. Vlhké dřevo hoří neefektivně, protože ke správnému spalování dochází pouze tehdy, pokud je poleno dobře vyschlé (tzn. s vlhkostí do 20 %). Navíc produkuje více škodlivých emisí a odpařující se voda může prudkými změnami teplot poškodit šamotové cihly v kamnech.
Spalování vlhkého dřeva navíc produkuje velké množství sazí a kouře, což může významně zanášet komín a zvyšovat riziko požáru. Přitom požár sazí v komíně bývá nejčastějším důvodem výjezdu hasičů.
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Jak poznat, že se komín zanáší více?
Zanesený komín má slabší tah a produkuje více kouře. Palivo hůře hoří a častým indikátorem bývá také zápach spalin. U kotlů dochází ke zhoršení výkonu a zvýšení spotřeby paliva. Při nesprávném spalování uhlí nebo palivového dřeva se komín zanáší dehtem, na který se mohou častěji přichytávat další částice, což zanášení zrychluje.
Důsledkem zaneseného komína může být nebezpečný únik spalin do interiéru nebo vznik požáru. Pokud cítíte v místnosti kouř a komín správně netáhne, přestaňte topit a nechte si spalinové cesty zkontrolovat kominíkem.
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Jak poznat dobře vyschlé dřevo?
Suché palivové dřevo je výrazně lehčí než čerstvé a při poklepu má zvonivý zvuk. Dobře se zapaluje a hoří jen s minimem kouře. Toto jsou pouze orientační znaky. Správně vyschlé dřevo poznáte tak, že čerstvě rozštípnuté poleno ukazuje na vlhkoměru hodnotu pod 20 %.
Jak poznat kvalitní brikety
U briket se kontroluje složení. Kvalitní druhy neobsahují ani 10 % vody. Dobré je také zaměřit se na technickou normu ČSN EN ISO 17225–3, která stanovuje požadavky na výhřevnost, hustotu, chemické složení a obsah popela. Nejvyšší kvalitu mají brikety označené jakostní třídou A1.
💡 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Na palivovém dřevu a uhlí se vyplatí šetřit chytře, ale nikdy ne za každou cenu. Vybírejte jen dobře vyschlé dřevo a u briket si ověřte složení i parametry od výrobce. Dobře vybrané palivo přispívá k účinnějšímu spalování, omezuje tvorbu sazí a ušetří starosti s čištěním komína i další zbytečné výdaje.
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