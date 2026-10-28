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Vancouver prohrával 2:5, pak přišel neuvěřitelný obrat. Filip Hronek rozhodl jedenáct sekund před koncem prodloužení

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Ještě necelých osm minut před koncem třetí třetiny prohrával Vancouver s Anaheimem o tři góly. Po deseti zápasech bez výhry se schylovalo k další porážce, jenže Canucks předvedli neuvěřitelný závěr. Jonathan Lekkerimäki dvěma góly během 49 sekund vynutil prodloužení a český obránce Filip Hronek v něm rozhodl na 6:5. Na opačné straně se z těsné výhry během několika minut stala hořká porážka pro Anaheim s Lukášem Dostálem v brance.
Vancouver prohrával 2:5, pak přišel neuvěřitelný obrat. Filip Hronek rozhodl jedenáct sekund před koncem prodloužení

Vancouver prohrával 2:5, pak přišel neuvěřitelný obrat. Filip Hronek rozhodl jedenáct sekund před koncem prodloužení

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 11:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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