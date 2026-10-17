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Collins doplňuje Naomi Schiff: Projevil se nedostatek důvěry

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Po minulém týdnu v Singapuru si Ferrari muselo vyslechnout kritiku od Naomi Schiff. Podle ní už mezi Lewisem Hamiltonem a týmem neexistuje důvěra a Brit nevěří svým stratégům.
Collins doplňuje Naomi Schiff: Projevil se nedostatek důvěry

Collins doplňuje Naomi Schiff: Projevil se nedostatek důvěry

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 10:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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