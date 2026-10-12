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Mezi nimi není žádná důvěra: Hamilton Ferrari nevěří

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Ve Ferrari včera opět nezvládli strategii a Lewis Hamilton se rozhodl ignorovat pokyn týmu, aby zajel do boxů. Prakticky okamžitě po Velké ceně se za své jednání omluvil.
Mezi nimi není žádná důvěra: Hamilton Ferrari nevěří

Mezi nimi není žádná důvěra: Hamilton Ferrari nevěří

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 15:43

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