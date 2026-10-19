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Pamatujete si Papaya Rules? Norris díky nim zabránil větší kolizi

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Nedávný Singapur po čase znovu připomněl, že nikdo není víc než tým, a to platí i pro úřadujícího mistra světa. Lando Norris ve sprintu sestřelil Oscara Piastriho a od fanoušků, ale i vedení týmu si za to vyslechl své.
Pamatujete si Papaya Rules? Norris díky nim zabránil větší kolizi

Pamatujete si Papaya Rules? Norris díky nim zabránil větší kolizi

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 15:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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