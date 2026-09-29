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Coleus v zimě: schovejte ho, dokud je čas

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Koleus možná znáte spíše pod názvem okrasná kopřiva. Pěstujete ji pro její pestrobarevné listy, kterými rozzáříte každý kout zahrady i interiéru. Když se ale blíží teploty k 10 °C, měli byste začít myslet na to, kam jej na zimu přemístíte. Okrasná kopřiva je totiž teplomilná rostlina a zimu venku by nemusela přežít. Dovnitř ji proto přestěhujte ještě před příchodem prvních mrazíků, nejlépe ve chvíli, kdy noční teploty začnou pravidelně klesat pod 10 °C.
Coleus

Coleus

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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