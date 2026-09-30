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Prasklý kohoutek na jaře? Tuhle chybu udělá každý, kdo nechá vodu v trubkách přes zimu

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Otočíte na jaře poprvé venkovním kohoutkem a místo proudu vody slyšíte syčení a vidíte louži pod zdí? Pak jste na podzim zapomněli na jednu jednoduchou věc: vypustit z venkovního potrubí vodu. Stačí přitom pár minut práce a ušetříte si opravu i zbytečné nervy.
Zálivka

Zálivka

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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