Prasklý kohoutek na jaře? Tuhle chybu udělá každý, kdo nechá vodu v trubkách přes zimu

Otočíte na jaře poprvé venkovním kohoutkem a místo proudu vody slyšíte syčení a vidíte louži pod zdí? Pak jste na podzim zapomněli na jednu jednoduchou věc: vypustit z venkovního potrubí vodu. Stačí přitom pár minut práce a ušetříte si opravu i zbytečné nervy.
Voda má jednu zrádnou vlastnost. Když zamrzne, zvětší svůj objem a led pak tlačí na stěny trubek, ventilů i hadic zevnitř. Kov ani plast tomu tlaku dlouho neodolají a prasknou. Nejhorší na tom je, že si škody často všimnete až na jaře, kdy led roztaje a voda začne unikat. Ohrožená není jen venkovní přípojka, ale i hadice, kropicí pistole nebo sud na dešťovku.
Kohoutek: zavřít uvnitř, vypustit venku
Nejdřív najděte uzávěr, který vede vodu k venkovnímu kohoutku – bývá ve sklepě, v šopě nebo v garáži. Zavřete ho a potom venkovní kohoutek otevřete, aby z potrubí vytekla zbylá voda. Pokud má uzávěr vypouštěcí šroubek, povolte i ten. Kohoutek pak nechte přes zimu pootevřený: případná zbytková voda má kam uniknout a led netlačí na uzavřený ventil. A dejte vědět ostatním v domácnosti, proč je uzávěr zavřený, aby ho nikdo omylem neotevřel.
Tip: Vybíráme zahradní hadice
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Hadice a sud na dešťovku
Hadice odpojte od kohoutku, vypusťte z nich všechnu vodu a volně je smotejte. Ruku na srdce – kolik z nás je nechává ležet na zahradě až do jara? Uložte je raději do sucha, například do garáže nebo zahradního domku, ale ne na přímé slunce ani do místa, kde mrzne. Stejně naložte s kropicími pistolemi a rozstřikovači, které mají uvnitř mechanismy citlivé na mráz.
Sud na dešťovku je nejlepší úplně vyprázdnit, vodu využít na poslední zálivku třeba jehličnanů a sud otočit dnem vzhůru, nebo ho přikrýt víkem či plachtou, aby do něj nenapršelo a nenapadal sníh. U větších plastových nádrží můžete nechat na dně 5 až 10 centimetrů vody a vložit do ní kus polystyrenu nebo prázdnou PET láhev, která pohltí tlak ledu. Pokud má nádrž výpustný ventil, nechte ho po vyprázdnění otevřený.
S tím vším nečekejte na poslední chvíli. Venkovní rozvody zazimujte nejpozději před prvními nočními mrazy – jediná mrazivá noc stačí, aby voda v nevypuštěné trubce zamrzla a udělala škodu, kterou pak na jaře draze platíte.
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