Rýmovník teď roste jako z vody: Stačí mu správné místo a jedna důležitá věc při zalévání.. Rýmovník, botanicky Plectranthus amboinicus, patří mezi rostliny, které zvládne pěstovat i člověk, kterému pokojové květiny jinak příliš nevydrží. Má masité, aromatické listy, rychle se rozrůstá a při správné péči dokáže dělat radost po celý rok. Často se mu říká také kubánské oregano či mexická máta.
Rýmovník potřebuje hlavně hodně světla
Rýmovník ocení světlé a teplé stanoviště. Dobře mu může být u východního nebo západního okna, případně na velmi světlém místě v místnosti. Přímé ostré polední slunce za sklem však může jeho dužnaté listy poškodit, proto je v takovém případě lepší lehké přistínění. RHS doporučuje pěstování na plném světle s ochranou před horkým sluncem (RHS). Naše redakce připomíná, že rýmovník není rostlina, kterou by bylo dobré pravidelně stěhovat z místa na místo. Vyberte mu světlý kout bez studeného průvanu a nechte ho tam, pokud se mu daří.
Zemina musí dobře odvádět vodu
Právě u půdy se vyplatí dát si pozor. Rýmovník má dužnaté listy a při dlouhodobém přemokření mohou začít uhnívat kořeny. Vhodný je dobře propustný substrát, například směs pro sukulenty, případně běžný substrát odlehčený perlitem nebo hrubším pískem. Květináč musí mít odtokový otvor. Zálivku přizpůsobte tomu, jak rychle substrát vysychá. Povrch nechte mezi jednotlivými zálivkami mírně proschnout a potom rostlinu zalijte důkladně. Vodu, která zůstane v misce, vylijte. V zimě, kdy rýmovník roste pomaleji a má méně světla, zalévejte opatrněji. V redakci jsme se shodli, že právě přehnaná péče bývá u této bylinky častější problém než zapomenutá zálivka. Když si nejste jistí, sáhněte prstem do substrátu. Pokud je ještě vlhký, s konví chvíli počkejte.
TIP: Nikdy nezalévejte orchideje přímo do květináče, správný postup je jiný.
Foto: Pixabay
Teplo ano, mráz rozhodně ne
Rýmovník je teplomilná vytrvalá rostlina a v našich podmínkách se pěstuje především jako pokojová rostlina nebo v nádobě, kterou lze přes léto přenést ven. Mráz nepřežije. RHS doporučuje v zimě mírnější zálivku a během vegetace dostatek světla. Suchý vzduch v běžném vytápěném bytě nemusí být důvodem k panice. Důležitější je správná zálivka a dostatek světla. Rostlinu také není nutné neustále rosit.
Proč se rýmovník hodí právě na podzim a v zimě?
Silně aromatické listy obsahují řadu rostlinných látek a éterický olej z rýmovníku skutečně vykazuje v laboratorních studiích antimikrobiální aktivitu. Výzkum se zabýval například působením proti bakteriím, včetně některých odolných kmenů. To ale ještě neznamená, že rýmovník v květináči dokáže léčit nachlazení nebo dezinfikovat vzduch v pokoji. Pro takové tvrzení zatím nemáme dostatečné klinické důkazy. Samotná vůně může být příjemná a aromatické látky jsou obecně zkoumány také kvůli možnému subjektivnímu zmírnění některých příznaků nachlazení, výsledky se však týkají konkrétních aromatických přípravků a nelze je automaticky přenést na obyčejný rýmovník na parapetu. Naše redakce upozorňuje, že rýmovník je skvělý nenáročný společník do domácnosti, ale při nachlazení ho berte spíše jako voňavou bylinku než jako náhradu léčby. Pokud potíže trvají déle než deset dní, výrazně se zhoršují nebo se přidá dušnost či bolest na hrudi, je vhodné vyhledat lékaře.
Zdroje informací: Autorka, https://www.rhs.org.uk/plants/117884/plectranthus-amboinicus/details, https://plants.ces.ncsu.edu/plants/plectranthus/, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38641078/, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28915875/, https://www.nhs.uk/conditions/common-cold/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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