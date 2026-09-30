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Rýmovník teď roste jako z vody: Stačí mu správné místo a jedna důležitá věc při zalévání.

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Rýmovník teď roste jako z vody: Stačí mu správné místo a jedna důležitá věc při zalévání.. Rýmovník, botanicky Plectranthus amboinicus, patří mezi rostliny, které zvládne pěstovat i člověk, kterému pokojové květiny jinak příliš nevydrží. Má masité, aromatické listy, rychle se rozrůstá a při správné péči dokáže dělat radost po celý rok. Často se mu říká také kubánské oregano či mexická máta.
Čas pěstovat rýmovník: Dezinfikuje vzduch

Čas pěstovat rýmovník: Dezinfikuje vzduch

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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