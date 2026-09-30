Gabriela Soukalová má doma měsíc druhou dceru. První týdny popsala jako expedici rodičovství bez spánku

29. září 2026 přidala Gabriela Soukalová na Instagram příspěvek, který by se dal shrnout dvěma slovy: obrovská vděčnost. Jenže kdo sledoval její profil posledních pět týdnů, ví, že ta vděčnost stojí na základech z nevyspání, studeného oběda jednou rukou a partnera, který usnul na gauči s miminkem v náručí. Právě v tom je její komunikace cenná: neschovává únavu za pastelové fotky, ale staví ji vedle radosti jako rovnocennou součást rodičovství.
Pět týdnů ve čtyřech: časová osa
Koncem srpna se rodina rozrostla. Soukalová narození dcery oznámila 29. srpna slovy „srdce máme plná lásky“ a představila ji jako Glorii Gabrielu Kadeřábkovou. 3. září zveřejnila odchod z porodnice v Hořovicích a poděkovala primáři Teslíkovi. Pak přišel domácí provoz, a s ním materiál na příspěvky, které čtou tisíce rodičů s pocitem, že se dívají do zrcadla.
Šestnáctý den po porodu nazvala „expedicí rodičovství“. Fotka zachytila Miloše Kadeřábka spícího na gauči s Glorií v náručí, zatímco ona sama bojovala s únavou, kterou popsala obrazem „sirek v očích“. Na konci září pak přidala měsíční bilanci: život ve čtyřech je podle ní pořádná jízda, ale za každý den je vděčná.
Rozcvička jménem třicet let sportu
Soukalová sama propojuje mateřství se sportovní kariérou, ale ne heroicky. Skoro třicet let dřiny v biatlonu se jí prý „hodí jako rozcvička“, a pak dodá, že do mateřství by šla znovu, ale nejdřív by se na tři roky vyspala. Nadsázka, která sedí. Každodenní dřepy pro hračky, kojení jednou rukou a vyjednávání se starší Izabelkou jsou disciplína bez medailí a bez regeneračního plánu.
Před porodem v rozhovoru pro eXtra.cz přiznala, že druhé těhotenství bylo podstatně únavnější než první. A už tehdy na Instagramu otevřeně řešila otázku, kterou si klade většina rodičů čekajících druhé dítě: jak rozdělit čas, pozornost a lásku mezi dvě malé bytosti, aniž by některá přišla zkrátka.
Mateřství bez filtru jako dlouhodobá linka
Její otevřenost není reakce na porod. Je to komunikační styl, který buduje měsíce. Už v červnu 2026 natočila video, kde ukázala nepořádek v obýváku a řekla, že honba za perfekcí člověka spíš vyčerpává, než činí šťastným. O pár týdnů později na Instagramu napsala, že váží téměř o dvacet kilogramů víc než obvykle, a cítí se ve svém těle hezky, protože jí umožnilo nosit dítě.
Tohle není běžný obsah celebrit. Soukalová systematicky odmítá obraz dokonalé matky:
- Obavy před příchodem druhého dítěte pojmenovala nahlas a normalizovala je pro ostatní rodiče.
- Tlak na bezchybnou domácnost označila za zbytečný a škodlivý.
- Únavu a spánkový deficit ukazuje jako fakt, ne jako selhání.
- Humor používá jako funkční nástroj, ne aby zlehčovala, ale aby přežila.
Co dál: kniha, televize, nebo hlavně plínky
Poslední doložená profesní aktivita Soukalové v roce 2026 byla role tváře sociálních sítí ČT sport během zimních olympijských her v Miláně a Cortině. V červnu v Show Jana Krause zmínila plán vydat na podzim motivační knihu pro lidi po konci vrcholové kariéry nebo před zásadní životní změnou. Konkrétní harmonogram návratu k práci po druhé mateřské zatím veřejně neupřesnila. Podle nás ale platí, že žena, která dokáže z šestnáctého dne po porodu udělat příběh, ve kterém se pozná půlka českých rodičů, profesně nikam neodešla, jen změnila disciplínu.
Proč na tom záleží
Starší Izabelka je viditelně součástí nového rodinného režimu: na fotkách kráčí vedle kočárku, účastní se prvních společných procházek. Soukalová její emoce zatím detailně nekomentovala, což je samo o sobě výpověď: ne všechno musí být veřejné, i když člověk sdílí hodně.
Měsíc po porodu Glorie Gabriely nemá Soukalová žádné velké prohlášení. Má sérii drobných, věrohodných detailů: spícího partnera, sirky v očích, studenou polévku a větu o vděčnosti. Právě v tom je síla: rodičovství dvou malých dětí není sestřih těch nejlepších momentů. Je to denní provoz, ve kterém se střídá chaos s chvílemi, kdy všechno dává smysl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta