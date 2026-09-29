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Pohnojte půdu organickými hnojivy: zlepšují strukturu půdy

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Mezi typické podzimní práce na zahradě patří samozřejmě rytí půdy a její hnojení. Jedině tak docílíte bohaté úrody v příštím roce. Půda je totiž po sezóně značně vyčerpaná a potřebuje dodat porci živin. Zapomeňte na chemická kupovaná hnojiva a zlepšete strukturu zeminy pomocí přírodních organických prostředků jako je například kvalitní kompost.
rytí

rytí

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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