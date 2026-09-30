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Tymián před zimou: Jedna chyba při stříhání ho může oslabit

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Dennívýzva
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Jedná se o odolnou bylinu, která může na zahradě, balkonu či terase bez problémů přečkat zimu. Přesto je dobré věnovat tymiánu před příchodem chladného počasí pozornost. Na co si dát pozor a proč?
Tymián

Tymián

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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