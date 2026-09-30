Jedná se o odolnou bylinu, která může na zahradě, balkonu či terase bez problémů přečkat zimu. Přesto je dobré věnovat tymiánu před příchodem chladného počasí pozornost. Na co si dát pozor a proč?
Na podzim nestříhejte do starého dřeva
Tymián má tendenci postupně dřevnatět. Zelené výhonky pravidelným řezem dobře obrážejí, zatímco staré zdřevnatělé části už mají omezenou schopnost vytvářet nové výhony. Pokud proto na podzim seříznete rostlinu příliš hluboko a odstraníte většinu mladého zeleného růstu, může mít na jaře problém s obnovením. Bezpečnější je provést pouze lehký řez a ponechat dostatek zdravých zelených výhonků. Větší tvarování je vhodnější naplánovat na jaro, kdy už je patrné, které části rostliny zimu přečkaly.
Pozor na přemokření
Tymián není náročný na vláhu a mnohem lépe snáší sušší půdu než dlouhodobé přemokření. Před zimou proto není vhodné rostlinu zalévat více jen proto, že se ochlazuje. Zvláště těžká a špatně propustná půda může v kombinaci s nízkými teplotami způsobit problém kořenům. Pokud tymián pěstujete v nádobě, zkontrolujte především odtok přebytečné vody. Květináč by měl mít dostatečný odtokový otvor a neměl by stát trvale ve vodě.
Tip: Recept na kuřecí steak na tymiánu. Byl skvělý.
Jak tymián připravit na zimu
Na konci sezony odstraňte především poškozené, nemocné nebo zcela suché části. Zdravé výhony ponechte a s výrazným zmlazovacím řezem počkejte až na jaro. Rostlině můžete také dopřát vzdušné stanoviště, kde nebude přes zimu vystavena dlouhodobému mokru.
Foto: Pixabay
U tymiánu před zimou platí jednoduché pravidlo, že méně je často více. Lehké zastřižení mu neublíží, ale radikální řez do starého dřeva může zbytečně snížit jeho šanci na rychlé jarní obrážení. Pokud chcete mít příští sezonu hustý a zdravý tymián, nechte mu před zimou dostatek mladých výhonů.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Tymián před zimou: Jedna chyba při stříhání ho může oslabit first appeared on Naše zahrada.