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Co zasadit vedle tújí? Borůvky a rododendrony dejte raději jinam

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Túje jsou součástí mnoha zahrad. Nejčastěji je zde vidíme v podobě stálezelených živých plotů, ale mohou zde také působit jako precizně střižené solitéry. Jejich výhodou je rychlý růst, nenáročnost a odolnost. Možná také přemýšlíte, co k oblíbeným dřevinám zasadit. V tomto případě mnohdy chybují i zkušení zahradníci. Ačkoliv jsou túje sami o sobě nenáročné rostliny, ve své blízkosti nesnesou jen tak ledajakého souseda.
Tůje

Tůje

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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