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Fazole: Jak sklízet lusky, aby vydržely svěží co nejdéle

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Chcete letos sklidit fazolové lusky včas? Pak byste měli pečlivě sledovat svou rostlinu, ať nepropásnete ten správný okamžik! Lusky sklízejte ve chvíli, kdy jsou již dostatečně vyvinuté, nicméně semena uvnitř ještě nejsou výrazně naběhlá. Sbírejte za suchého počasí, nejlépe dopoledne ihned poté, co opadne ranní rosa. Lusky sklízejte pravidelně, klidně každé dva až tři dny. Pokud je necháte na rostlině příliš dlouho, začnou tvrdnout – a to je pro vaši rostlinu znamení, že má tvorbu dalších lusků zpomalit.
Fazole

Fazole

Zdroj: Foto: Gemini
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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