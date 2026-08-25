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Zapomeňte na drahou chemii: Legendární recept ze staré kůrky a pálivého plevele udělá z vašich paprik šťavnaté obříkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zapomeňte na drahou chemii: Legendární recept ze staré kůrky a pálivého plevele udělá z vašich paprik šťavnaté obříky. Určitě to znáte. Každý rok si dáte tu práci, pipláte se se semínky, pak pipláte sazeničky na parapetu a nakonec je s velkou slávou vysadíte do skleníku nebo na záhon. Jenže papriky jsou tak trochu fajnovky.
Papriky
Zdroj: Foto: Unsplash
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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