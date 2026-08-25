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Zapomeňte na drahou chemii: Legendární recept ze staré kůrky a pálivého plevele udělá z vašich paprik šťavnaté obříky

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Zapomeňte na drahou chemii: Legendární recept ze staré kůrky a pálivého plevele udělá z vašich paprik šťavnaté obříky. Určitě to znáte. Každý rok si dáte tu práci, pipláte se se semínky, pak pipláte sazeničky na parapetu a nakonec je s velkou slávou vysadíte do skleníku nebo na záhon. Jenže papriky jsou tak trochu fajnovky.
Papriky

Papriky

Zdroj: Foto: Unsplash
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