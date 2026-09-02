Co zasadit v září: 9 rostlin, které ještě před zimou stihnou zakořenit

Co zasadit v září, abyste se v příštím roce mohli těšit z krásné zahrady, bohaté úrody a nových přírůstků keřů a stromů? Jahody, česnek, cibuloviny, trvalky i růže mají ještě čas zakořenit.
Co zasadit v září
Plánujete změnit vzhled své
okrasné zahrady nebo využít potenciál vyvýšených záhonů naplno? Pak právě nyní přichází ten nejlepší čas zasadit vybrané druhy ovocných rostlin, zeleniny, trvalek i stromů.
Září rozhodně není měsíc, kdy by zahrada usínala. Naopak! Půda je po létě ještě stále hezky prohřátá, vzduch už není tak horký jako v létě a pravidelná podzimní vláha vytváří ideální podmínky pro nové
výsadby. Pro některé rostliny je září ten nejlepší čas pro výsadbu, protože stihnou dobře zakořenit a do jara se na svém místě dobře usadit.
Pokud přemýšlíte, čím ozvláštnit svou zahradu v září, nemusíte zůstávat pouze u
cibulovin. Právě nyní se hodí vysazovat také jahody, trvalky, keře, ovocné dřeviny i některé druhy zeleniny. Čtěte také: Výsadba jahodníků: Právě teď založíte záhon pro bohatou úrodu příští rok Jahody potřebují před zimou zesílit
Září je jako stvořené pro výsadbu nového jahodového záhonu. Rostliny jahodníku mají právě nyní ještě dostatek času pro vytvoření silného kořenového systému a na jaře mohou rychle pokračovat v růstu. Jahody vysazujte na slunná stanoviště a dbejte na to, aby zemina byla dobře propustná. Při sázení jahodníku dbejte na to, aby srdéčko rostliny zůstalo těsně nad úrovní zeminy.
Co zasadit v září – Česnek patří do podzimní výsadby. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Česnek patří do podzimní výsadby
Česnek potřebuje vysadit na podzim, ale je důležité jeho výsadbu neuspěchat. Přesný termín výsadby se liší podle počasí, oblasti a konkrétní odrůdy. Pokud je půda příliš teplá, počkejte až na chladnější období podzimu. Stroužky sázejte do hlubší jamky do zeminy, která je dobře propustná a není dlouhodobě zamokřená.
Čtěte také: Co vysít po sklizni česneku? Těchto 15 plodin ještě letos sklidíte a záhon nezůstane prázdný Cibuloviny potřebují svůj čas
Není nic krásnějšího než pohled na rozkvetlé jarní záhony. Abyste se v příštím roce mohli těšit z květů tulipánů, narcisů, hyacintů, krokusů a dalších
cibulovin, je třeba jejich výsadbu naplánovat už do následujících dnů. Záhon by měl mít dobře propustnou půdu, kde nestojí voda ani po dešti. Na jaře se vám podzimní práce se sázením jednotlivých cibulek odmění prvními květy. Pivoňky se nejlépe ujímají po létě
Pivoňky jsou právem považovány za princezny trvalkových záhonů. Jejich nádherné bílé, růžové a purpurové květy vypadají nádherně také jako solitéra v nádobě na terase nebo ve váze. Aby pěkně kvetly už v příštím roce, vyplatí se dát jejich výsadbě dostatek péče. Vyberte jim slunné místo a kvalitní půdu s dostatkem živin. Kořenový oddenek při sázení nedávejte příliš hluboko. Velká vrstva zeminy nad očky může být důvodem, proč rostlina špatně kvete.
Co zasadit v září – Trvalky mají v září výhodu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Trvalky mají v září výhodu
Také třapatky, šalvěje, astry, denivky a další trvalky je možné vysazovat během září. Rostliny už nebudou trápit letní vedra a budou mít dostatek času pro správné zakořenění. Po jejich výsadbě dbejte na pravidelnou zálivku, zejména pokud přijde suché období.
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Růže vnesou do zahrady nezaměnitelnou atmosféru. Byla by škoda, kdyby na vaší skalce nebo
okrasném záhoně nebylo alespoň několik keřů. Krása růží vynikne vedle denivek, třapatek i u okrasných trav. Při výsadbě v září se keříky budou soustředit na tvorbu kořenů, nikoliv na růst v nadzemní části. Důležité je vybrat dostatečně slunné stanoviště, kvalitní půdu a po výsadbě jim nezapomeňte dopřát dostatek vláhy. Před příchodem mrazů chraňte kořenový krček mulčem nebo chvojím. Ovocné keře využijí podzimní vláhu
Maliny, angrešt, rybíz nebo ostružiny patří k bobulovinám, které se mohou na podzim dobře ujmout. Každý druh potřebuje jiné stanoviště, proto jim na zahradě vyberte místo přesně tam, které jim bude podle návodu nejlépe vyhovovat. Před výsadbou obohaťte půdu kompostem. Rostliny také nezapomeňte pravidelně zalévat přímo ke kořenům. Lepší je zalévat keře méně často, ale vydatně, aby voda stihla prostoupit do hlubších vrstev zeminy.
Výsadbu ovocných stromků plánujte dopředu
Není nic příjemnějšího, než si utrhnout čerstvou hrušku nebo švestku z vlastního stromu. Pokud plánujete výsadbu
ovocných stromů, září je ideální čas pro výběr vhodného stromku, stanoviště a přípravu půdy. Promyslete, kolik prostoru bude mít strom v dalších letech k dispozici a zda je na vybraném místě dostatek světla. Půdu připravte už nyní tak, že ji obohatíte čerstvým humusem a kvalitním substrátem. U prostokořenných stromků přichází vhodná doba na výsadbu až později na podzim, po opadu listů. Čtěte také: Jak osázet zahradu okrasnými travami: elegantní výsadba, která se mění během roku Okrasné rostliny ještě nemusí čekat na jaro
Podzimní
zahrada nemusí být jen o přípravách na příští rok. Právě nyní můžete vysazovat také řadu okrasných rostlin, které vytvoří základ budoucího okrasného záhonu. Myslete na jejich konečnou velikost, nároky na složení půdy a světlo a na to, aby jednotlivé druhy měly kolem sebe dostatek prostoru. Pamatujte, že se rostliny během následujících let rozrostou, proto jim mezi sebou nechte doporučené rozestupy. Často kladené dotazy: Co zasadit v září Co je nejlepší zasadit v září?
Září je ideální doba pro výsadbu jahod, trvalek, růží, ovocných keřů a přípravu pro výsadbu jarních okrasných cibulovin.
Je září vhodné pro výsadbu stromů?
Září je skvělým obdobím pro přípravu půdy a výběr stanoviště. Prostokořenné stromky se obvykle vysazují až po opadu listů.
Jak často zalévat nově vysazené rostliny?
Nově vysazené rostliny je důležité pravidelně zalévat. Řiďte se počasím i stavem půdy. Ani na podzim není dobré nově zasazené rostliny přelévat.
Tip redakce PlanetaZahrady
Uvolnil se vám na zahradě záhon? Nenechávejte ho na podzim prázdný jen proto, že sezona končí. Právě zářijová výsadba může být nenápadným začátkem tvorby nového záhonu, který bude na jaře působit mnohem plněji a promyšleněji.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)