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Co zasadit v září: 9 rostlin, které ještě před zimou stihnou zakořenit

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Co zasadit v září, abyste se v příštím roce mohli těšit z krásné zahrady, bohaté úrody a nových přírůstků keřů a stromů? Jahody, česnek, cibuloviny, trvalky i růže …
Co zasadit v září: 9 rostlin, které ještě před zimou stihnou zakořenit

Co zasadit v září: 9 rostlin, které ještě před zimou stihnou zakořenit

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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