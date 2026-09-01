Péče o motýlí keř v září: Nyní už ho nestříhejte. Zaměřte se na zálivku a přípravu na zimu

Motýlí keř patří k největším lákadlům letní zahrady. Hrozny květů vábí motýly i užitečný hmyz do zahrady, kterou nádherně zdobí až do podzimu. Aby i příští rok bohatě kvetl, věnujte mu v září trochu péče.
Motýlí keř v září ještě potřebuje vaši pozornost
neboli Motýlí keř , se v posledních letech stává hitem českých zahrad. Jde totiž o naprosto nenáročný keř, který během několika let vytvoří nepřehlédnutelnou dominantu komule Davidova zahrady, ozvláštněnou výraznými hrozny květů.
Kvete především na nových výhonech a při správné péči bude zdobit zahradu od poloviny léta až do zámrazu, kdy se stává také důležitým místem pro výskyt motýlů a ostatního užitečného hmyzu.
Právě září je ta nejlepší doba k tomu, abyste mu po suchém a parném létě dopřáli trochu péče a připravili jej na příchod chladnějšího počasí. Péče o motýlí keř na podzim nevyžaduje radikální řez nebo zvláštní údržbu. Důležité je především odstranit odkvetlá květenství, přidat správnou výživu a vláhu.
Čtěte také: Ibišek bahenní: Exotický keř, který zvládne i českou zimu, pokud v září nezanedbáte tyto kroky Odkvetlá květenství pravidelně odstraňujte
V září už mohou některé květy odkvétat. Ty začněte průběžně odstraňovat, aby se rostlina zbytečně nevysilovala tvorbou semen a zároveň působila upraveně.
Odstranění odkvetlých květů může dokonce ještě u některých keřů podpořit další kvetení. U motýlího keře je pravidelné odstraňování odkvetlých květů doporučováno také kvůli omezení nežádoucího samovýsevu. V opačném případě se může stát, že už na jaře najdete na zahradě velké množství mladých rostlinek.
Péče o motýlí keř v září Nyní už ho nestříhejte – V září hlídejte hlavně zálivku. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini V září hlídejte hlavně zálivku
Po letošním horkém a suchém létě může být půda kolem komule Davidovy vyschlá mnohem hlouběji, než se na první pohled může zdát. Pokud je i nadále podzim suchý a teplý, dopřejte keři důkladnou zálivku přímo ke kořenům. Důležité je, aby vláha prostoupila hluboko ke kořenům.
Zalévání není třeba opakovat příliš často.
Motýlí keř dobře prospívá i v půdě, která je sušší. Důležité je, aby byla půda propustná a nezůstávala dlouhodobě přemokřená. Právě přemokření může být pro kořenový systém větší problém než krátkodobé sucho. Čtěte také: Hortenzie na konci léta: Co jim dopřát a čemu se teď vyhnout, aby příští rok bohatě kvetly S hnojivem už opatrně
Pokud je keř po suchém a horkém létě vyčerpaný, není nutné ho automaticky zachraňovat dávkou hnojiva. Mnohem důležitější je správná zálivka, kterou směřujte přímo ke kořenům. Vyhněte se hnojivům s obsahem dusíku, která podporují tvorbu nových výhonů. Ty by před příchodem zimy nemusely dostatečně vyzrát.
Motýlí keř v září raději výrazně nestříhejte
Komule snáší velmi dobře razantní řez na jaře, ale na podzim by mu mohl spíše uškodit. Kvete na nových výhonech, proto se doporučuje silný každoroční řez provádět až brzy na jaře, kdy rostlina ještě nezačala intenzivně růst. V září odstraňujte především odkvetlá květenství a poškozené části rostliny. S velkým řezem počkejte až do jara.
Péče o motýlí keř v září Nyní už ho nestříhejte – Jak motýlí keř připravit na zimu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Jak množit bobkovišeň z řízků: Nyní je vhodný čas pro získání nových rostlin úplně zadarmo! Jak motýlí keř připravit na zimu
Dobře zakořeněné keře a starší rostliny jsou poměrně odolné. Pokud máte motýlí keř vysazený během letošní sezóny, nebo jej máte umístěný v nádobě, je důležitá jeho ochrana před mrazem. U mladých rostlin vysazených do půdy postačí slabá vrstva mulče. U rostlin v nádobách se doporučuje chránit nádobu například jutovým pytlem nebo rostlinu přenést do chladné a světlé místnosti.
Tip redakce PlanetaZahrady.cz
Chcete, aby váš motýlí keř v příštím roce krásně kvetl? Pak ho v září zbytečně nezkracujte. Odstraňte pouze odkvetlá květenství a v případě sucha mu dopřejte dostatek vláhy. Ten nejdůležitější zásah přijde až na jaře, kdy správným řezem podpoříte tvorbu nových výhonů, a tím i množství velkých květů.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)