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Péče o motýlí keř v září: Nyní už ho nestříhejte. Zaměřte se na zálivku a přípravu na zimu

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Motýlí keř patří k největším lákadlům letní zahrady. Hrozny květů vábí motýly i užitečný hmyz do zahrady, kterou nádherně zdobí až do podzimu. Aby i příští …
Péče o motýlí keř v září: Nyní už ho nestříhejte. Zaměřte se na zálivku a přípravu na zimu

Péče o motýlí keř v září: Nyní už ho nestříhejte. Zaměřte se na zálivku a přípravu na zimu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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