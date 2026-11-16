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Co mě naučila příroda

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Chtěla bych sem napsat o třech dovednostech, které mě příroda naučila. Možná jich je více, ale intenzivně vnímám tyto: umění přijímat změny, umění být trpělivý a umění žasnout.
Co mě naučila příroda

Co mě naučila příroda

Zdroj: cd70f0c77d817250ebcae54aded68b6f/Drchnicka.png
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 09:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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