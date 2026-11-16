„Chtěl jsem film, který půjde po srsti," říká Petr Zahrádka, režisér romantického Dřevorubce

Romantická komedie Dřevorubec je příběhem o nově nalezeném životě ve valašských horách. Její režisér Petr Zahrádka poskytl Kinoboxu rozhovor o okolnostech vzniku i vztahu ke krajině.
Kde se vzal nápad na film Dřevorubec?
Nápad přišel za covidu. V Karlovicích jsem pět let natáčel Doktora Martina a během pandemie přemýšlel, kde bych mohl ještě natáčet. Vybavily se mi valašské kopce a napsal jsem příběh umístěný do Karlovic. Bez toho, že bych věděl, jestli se to někdy natočí.
Důležitou roli hrají folklór a krajina. Hledal jste konkrétní krajinu, v níž by se mohl odehrávat příběh, nebo vás inspirovalo určité místo?
Vysnil jsem si krajinu, kterou jsem znal a řekl jsem si, že vymyslím příběh. Znal jsem i tu pilu, kde se odehrává velká část filmu. Nejprve jsem objevil prostředí, poté jsem do něj našel příběh. Strávil jsem tam pět let, takže to byla řízená věc. Chtěl jsem se tam vrátit, dobře se mi tam točí a mám to tam rád.
Příběh je relativně klasický – hrdinka přijede na venkov a změni ji prostředí. Jak velký vliv mělo prostředí a jak moc jste vycházel z klasických schémat?
Je to kombinace obojího. Chtěl jsem hlavně vhodný film o lásce, na který přijdou lidi. Byla to tehdy taková reakce na atmosféru covidu. Všichni byli zavření, emocionálně rozrušení, vyhlašovaly se lockdowny, nedalo se nikam jít… tak jsem si vysnil snímek, který bude situovaný na toto místo. Šlo mi o film, který bude hezký, půjde po srsti a bude přístupný všem.
Nápad přišel za covidu – obsahoval snímek alespoň v prvních verzích dějovou návaznost na covidovou situaci?
Ne, s covidem to nemá vůbec nic společného. Kromě toho, že jsem to napsal na chalupě za covidu. Vycházelo to jen z toho emocionálního rozložení té doby – nemohlo se nikam jezdit, nevěděli jsme, jestli bude práce… tak jsem sebezáchovně napsal příběh pro dobu, kdy bychom covid přežili a pandemie zmizela.
Plánujete v to oblasti další počiny?
Plánuji, ale někdo mi to musí zaplatit. Jsem hlavně kreativní tvůrce a potřebuji sehnat producenta. Když bude Dřevorubec úspěšný, rád bych se tam vrátil.
Jak moc je pro vás důležité prostředí k tomu, abyste vymyslel příběh a jak moc se vám daří vymýšlet naopak příběh, který můžete zasadit kamkoliv?
V každém tvůrčím procesu má člověk nápad na zápletku. V tomto případě jsem chtěl točit na Valašsku. To je případ od případu. Pro mě je častější vymyslet zápletku a příběhy, ale tohle vzniklo z prostředí. Vycházelo to opravdu z toho, že jsem tam strávil pět let, miloval jsem to tam a chtěl jsem se tam vrátit. Byl to podnět zvenčí. Většinou mám ale nápad, který dosadím kamkoliv.
Ve filmu používáte skokový střih. Baví vás formální experimenty?
To byla spíš vizitka pana střihače. Mladší generace se toho nebojí. Já bych se tomu vyhnul, ani bych tomu neřekl formální experiment, ale když člověk pracuje s někým mladým, kdo k tomu nemá zábrany, tak to nějak akceptuje.
Jak moc dáváte štábu volnost?
Mám raději, když je ta věc připravená. Jsem ochoten experimentovat, ale většinou hlídám, aby se dodrželo, co je ve scénáři. Jsou samozřejmě situace, kdy někdo přijde s něčím zajímavým, a jsem tomu otevřený. Tohle ale nebyla situace, kdy bych nechal herce třeba variovat repliky.
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Zdroj: Kinobox