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„Chtěl jsem film, který půjde po srsti," říká Petr Zahrádka, režisér romantického Dřevorubce

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Romantická komedie Dřevorubec je příběhem o nově nalezeném životě ve valašských horách. Její režisér Petr Zahrádka poskytl Kinoboxu rozhovor o okolnostech vzniku i vztahu ke krajině.
„Chtěl jsem film, který půjde po srsti," říká Petr Zahrádka, režisér romantického Dřevorubce

„Chtěl jsem film, který půjde po srsti," říká Petr Zahrádka, režisér romantického Dřevorubce

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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