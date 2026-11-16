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Invalidní důchod nevylučuje zaměstnání. Vláda chce zvýšit podporu firem, které vytvářejí vhodná pracovní místa

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Člověk s invalidním důchodem nemusí automaticky zůstat bez práce. Česká pravidla obecně nestanoví výdělkový strop pro pobírání invalidního důchodu a rozhodující jsou zdravotní možnosti. Vláda nyní schválila návrh, který má zvýšit podporu zaměstnavatelů lidí se zdravotním postižením. Nejde však o přímé zvýšení invalidních důchodů a některé změny ještě čekají na dokončení legislativního procesu.
Ilustrační fotografie. Nezachycuje konkrétní osoby ani popisované pracoviště.

Ilustrační fotografie. Nezachycuje konkrétní osoby ani popisované pracoviště.

Zdroj: magnific / Magnific (Freepik)
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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