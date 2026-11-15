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Místo s příběhem: Helma

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Dennívýzva
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Byla jsem tenkrát poměrně čerstvě znovu vdaná. Jako cíl dovolené 2012, po předchozí svatební cestě k moři, jsme zvolili, coby novomanželé ze Slezska, můj rodný Středočeský kraj.
Místo s příběhem: Helma

Místo s příběhem: Helma

Zdroj: cd70f0c77d817250ebcae54aded68b6f/6ea6.jpeg
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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