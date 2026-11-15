Potřebovala jsem na policii doklad. V čekárně nás přijímal starší muž na recepci, který byl evidentně již v důchodu. Každého zapisoval a vyplňoval důvod návštěvy. Jelikož byl pomalý, v čekárně bylo mnoho lidí, fronta se prodlužovala a všichni jsme si chtíc nechtíc vyslechli důvod návštěvy dalšího příchozího. A tak jsem vyslechla příběh jedné ženy.
„Vy jste si psala s cizincem? Jak dlouho?“ opakuje muž na recepci.
„Dva měsíce. Anglicky. No, přes překladač.“
Pak žena dodala, že cizinec se odmlčel a že mu poslala doklad, svoji ofocenou občanku.
„Vy jste mu poslala svůj doklad?“ zeptal se nevěřícně starší pán v recepci.
„No, on mi poslal svůj doklad a aby věděl, s kým si píše, žádal moji občanku, že jsem to opravdu já. No a když poslal svůj, tak jsem pojala důvěru a poslala mu ji taky.“
Muž nevěřícně ulpěl pohledem na ženě a něco naťukal dvěma prsty do PC. Ona na svoji obhajobu jen dodala: „Já jsem všechny účty zablokovala, nic se nestalo. Ale teď mám strach, že bude doklad zneužit.“
Inu, důvěřovat každému je stejně pochybné jako nedůvěřovat nikomu. Anglické přísloví
Myslela jsem na tu ženu. Copak nikdy neslyšela o odcizených a zfalšovaných dokladech? Během mé průvodcovské praxe jsem turistům vždy říkala. Jako všude v hlavních městech, i zde v Praze jsou kapsáři. Dejte si pozor na peníze. Do peněženky nedávejte doklady. Když vám někdo odcizí peníze, je to svízel. Ale když vezme s penězi i doklady, je to problém. Pak musíte mít nový doklad od ambasády.
Ne každý odhodí doklady do nejbližšího koše a co s dokladem je dále, nechci domyslet.
Jednou jsem četla zvláštní historku. Mladá žena odcestovala do exotické země. Tam ji byly odcizeny peníze i s doklady. Odletěla s náhradním dokladem. Když se vrátila, za několik dní byli její rodiče předvoláni s oznámením, že dcera zemřela při letecké nehodě. Rodiče udiveně konstatovali, že dcera je již několik dní doma. Vyšlo najevo, že na její odcizený pas odcestovala jiná žena za prací a zahynula.
Ukončila bych tento článek citátem, jehož autorem je Seneca Mladší:
Možnost škodit dopřává zrádci důvěra.