Životní příběh v ústeckém podchodu - Ruth Hálová

Kolik z nich napadne, když vlak jede po mostě, jak to asi vypadá tam dole pod mostem? Vlaky přejíždějí také různé podjezdy, podchody, tunýlky pod tratí a těch si člověk za jízdy většinou vůbec nevšimne. A přitom celkem v utajení některé skrývají hotové poklady.
Při jedné z návštěv Ústí nad Labem jsem se potřebovala dostat na druhou, střekovskou stranu Labe. Abyste se dostali z města k mostu Edvarda Beneše a dál přes řeku, musíte projít podchodem pod tratí. Automobilům slouží podjezd a pro chodce je určen takový souběžný tunýlek, podchod. Ústečané ho dobře znají, ale pro mě byl velkým překvapením. Ani tak ne podchod sám o sobě, ale to, co jsem v něm našla. Užasle jsem si ho prošla několikrát sem a tam.
Nejprve jsem měla za to, že si prohlížím soubor obrázků s výjevy z různých prostředí, vytvořených jen tak pro radost a pro zkrášlení podchodu. Že se nejedná o nahodilé seskupení témat, jsem pochopila ve chvíli, kdy jsem se začetla do informačního letáčku, osvětlujícího důvod vzniku výmalby podchodu. Jméno Ruth Hálové, které je dílo věnováno, mi zprvu celkem nic neříkalo, ale časem se mi z hlavy začaly přece jen vynořovat útržky televizních reportáží, které jsem v průběhu doby viděla.
Ruth Hálová (1926-2020) byla mikrobioložkou, amatérskou malířkou a spisovatelkou a také jedním z tzv. Wintonových dětí.
Narodila se v Českém Krumlově a po otci byla židovského původu. Otec však zemřel v jejím raném věku. S matkou a starší sestrou Evou se později v důsledku protižidovských nálad přestěhovaly do Prahy. Matce se podařilo Ruth zařadit do tzv. Wintonova vlaku a z Prahy odjela 29. 6. 1939 do Anglie. Její starší sestra odjela posledním Wintonovým vlakem 2. 8. 1939. V dubnu 1945 složila maturitu na československé škole ve Walesu. Tam se také seznámila s mikrobiologií, která se stala její životní profesní náplní. 24. 9. 1945 se vrátila do vlasti, kde se právě na bombardováním poškozeném perónu ústeckého nádraží setkala se svou matkou, která přežila holokaust v terezínském ghetu. Vystudovala mikrobiologii na přídodovědecké fakultě Karlovy Univerzity v Praze a získala titul RNDr.
Několik let žila a pracovala v Ústí nad Labem jako vedoucí virologického oddělení Krajské hygienické stanice a podílela se na celostátní očkovací akci, kterou Československo jako první na světě vymýtilo dětskou obrnu a později pracovala v plicním sanatoriu na Bukově.
Na důchod se vrátila do jejích rodných Jižních Čech a až do své smrti v 94 letech žila v Holubově u Českého Krumlova.
Tolik ve stručnosti k Ruth Hálové.
Životní příběh podivuhodné a obdivuhodné ženy Ruth Hálové se zásluhou projektu Neznámí hrdinové z Ústí nad Labem v roce 2021 ocitl poskládaný jako leporelo v asi třicetimetrovém průchodu pod tratí. Autorkami maleb jsou výtvarnice Adéla Bierbaumer & Magdaléna Gurská.
Zaujal vás životní příběh Ruth Hálové v jednom zdánlivě obyčejném podchodu? Až pojedete vlakem na trati Praha-Děčín, vystupte v Ústí nad Labem a zajděte se do podchodu podívat. Je jen kousíček za nádražím. A klidně si můžete do Ústí nad Labem udělat i výlet, protože město má i jiné zajímavosti, třeba lanovku přímo ve městě.
S využitím zdrojů:
Informační leták v podchodu
Informační středisko města Ústí nad Labem
Wikipedie