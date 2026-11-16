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Životní příběh v ústeckém podchodu - Ruth Hálová

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Železniční trať Praha-Děčín. Navlečená jsou na ní jako korálky města a vesničky. Denně se po kolejích svezou tuny nákladů a tisíce cestujících. Jedou do práce, do školy, na výlet za poznáním. Baví se mezi sebou, čtou si, dívají se z oken do krajiny kolem.
Životní příběh v ústeckém podchodu - Ruth Hálová

Životní příběh v ústeckém podchodu - Ruth Hálová

Zdroj: uvod.jpeg
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 05:40

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