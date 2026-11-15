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Vyprávění ženy, která platila za protislužbu vlastním tělem

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„Mirku, prosím tě, mohl by ses mi podívat na světlo v předsíni? Vyměnila jsem žárovku, ale pořád to poblikává, zhasíná, já tomu nerozumím, ani ze schůdků tam pořádně nedosáhnu a na řemeslníka prostě nemám.“
Vyprávění ženy, která platila za protislužbu vlastním tělem

Vyprávění ženy, která platila za protislužbu vlastním tělem

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.11.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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