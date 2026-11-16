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Chlebíčkové hody Vlasty Buriana měly přísný háček. Manželka mu doma nedovolila ani oblíbenou omáčku

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Vlasta Burian, přezdívaný král komiků, byl také královským hostitelem a labužníkem. Ostatně si kvůli tomu najímal jednoho z vyhlášených evropských kuchařů. Mělo to však jeden háček. Sám si pod přísným dohledem manželky mohl dopřávat jen omezeně. Zakázanou měl prý i oblíbenou omáčku.
Vlasta Burian byl zarytým sportovcem, ale také gurmánem. Doma mu tak jídelníček hlídala manželka Nina.

Vlasta Burian byl zarytým sportovcem, ale také gurmánem. Doma mu tak jídelníček hlídala manželka Nina.

Zdroj: Wikimedia commons / Public Domain
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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