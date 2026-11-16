Chlebíčkové hody Vlasty Buriana měly přísný háček. Manželka mu doma nedovolila ani oblíbenou omáčku

Vlasta Burian v soukromí rád pořádal bujaré večírky, na kterých hostil přátele a prvorepublikovou smetánku. Nejlíp si pochutnal například na obložených chlebíčcích, které na jeho sešlostech nesměly chybět. Takzvané chlebíčkové party pořádal v zázemí svého divadla
v centru Prahy nebo ve své dejvické vile, kam si nechával obložené chlebíčky dovážet z vyhlášených pražských lahůdkářství. Související článek: Oldřich Nový se ve stáří schovával. Pro lásku k manželce skončil v koncentráku
Štědrý hostitel platil několik let vlastního kuchaře, známého mistra v oboru Jaromíra Trejbala, a disponoval na svou dobu nevídaně vybavenou kuchyní. Sám se však v jídle krotil. Patřil mezi aktivní sportovce a usiloval o to, aby byl neustále v kondici. Nebyl na to sám. Burianova choť Nina ho v tom nejen podporovala, ale byla na něj velice přísná. Nedovolila mu dopřávat si kalorická jídla a zatrhla mu i jeho nejmilejší pokrm. Dokonce kvůli tomu hrozila kuchaři, že mu sníží plat.
Striktní pravidla a obavy z přibírání
Proslulý
prvorepublikový umělec, ale také labužník, měl v oblibě italskou a českou kuchyni, která se však na jeho jídelníčku v klasické podobě moc často neobjevovala. Manželka Nina, která sama nevařila moc často, hlídala každou ingredienci z jeho jídelníčku. Obávala se nejen o zdraví, ale také o přibrání kil navíc. Manželovu hmotnost bedlivě sledovala. Mezi roky 1937–1945 měli Burianovi svého vlastního kuchaře Jaromíra Trejbala, který musel zohledňovat její požadavky.
Jaromír Trejbal patřil mezi nejlepší evropské kuchaře, proto nachystat pestré a vyvážené pokrmy přesně dle přání Burianových pro něj nečinilo žádný velký problém. Jeden čas
vařil například v prestižním a vyhledávaném hotelu Ritz ve Francii. I tak se setkal s ultimátem od Burianovy manželky, že v případě, že její protějšek přibere jen kilo navíc, sníží mu plat o tisíc korun. A to byly v dané době nemalé peníze. Jinak si ale kulinářský mistr na plat nemohl stěžovat. Burianovi platili kuchaři měsíčně kolem deseti tisíc. Hodně lehkých pokrmů v řadě
Burian byl skutečným gurmánem. Rád si dopřával hned několik chodů po sobě a čas u stolu si užíval. Možná to bylo dáno i tím, že pocházel z chudé rodiny. Jeho stolování zahrnovalo nezvyklý počet po sobě jdoucích chodů. Všechny musely být nejen nutričně bohaté, ale i vyvážené, chutné a především snadno stravitelné.
Oběd se obvykle skládal ze sedmi chodů. Promyšlených a propracovaných do posledního detailu, aby splňovaly nekompromisní požadavky. Nesměly být příliš těžké a tučné, způsobovat trávicí potíže a domácí po nich nesměli přibírat. Večeře mohly být studené, nicméně pro jejich složení platila stejná pravidla.
Domácí zázemí jak v restauraci
To, že mu na jídle opravdu záleží, dával slavný prvorepublikový herec znát každým coulem. A výrazně se to odrazilo ve vybavení jeho domácnosti. V suterénu svého domu měl prostory nápadně podobné špičkové restauraci s dostatkem kvalitního kuchařského vybavení. I když sám umělec ani jeho manželka obvykle nevařili, záleželo jim na správném skladování potravin.
Měli několik lednic, v nichž měli jídlo pečlivě roztříděné do různých kategorií. Zavedli ledničku zvlášť na maso, další na chlazené mléčné výrobky a jinou určili pouze na zeleninu. V obydlí Burianových nechybělo ani několik oddělených sklepů – jeden na pivo, druhý zase na víno. Zajímavostí je, že Burian alkohol příliš nemusel. Jeho oblíbeným nápojem byla bílá
káva, které dokázal každý den vypít i několik šálků. Související článek: Hladovka Lídy Baarové: Stačila jedna poznámka, aby populární herečka ve snaze o štíhlou postavu šla až za hranu Zakázaná koprovka s knedlíkem
Burianovi si dopřávali odlehčené české i světové pokrmy. Mezi oblíbené patřily například ty italské. Od manželky měl komik také několik pokrmů rovnou zakázaných. Týkalo se to i jeho oblíbených pochoutek z české kuchyně včetně knedlíků. Dost možná se zákaz dotkl i svíčkové, kterou měl komik velice v oblibě. Jisté však je, že Burian nesměl holdovat své zamilované koprovce, která patřila k jeho vůbec nejoblíbenějším jídlům. Jenže doma ani od vlastního kuchaře si ji dopřávat nesměl.
Těžko říct, jestli si na ni alespoň někdy potají nezašel do restaurace. Doma ovšem tohle pravidlo se znatelnou lítostí respektoval. Když například chtěl domácímu kuchaři vyseknout pochvalu za výborně připravená italská jídla, nezapomněl se o koprovce vždy zmínit. „
Bylo to vynikající, Jarko, ale koprovka je koprovka!“ říkával mu prvorepublikový herec. Vyhlášený kulinář pak o svém působení u Burianových napsal knihu, kde potvrzuje, že právě onu koprovku svému zaměstnavateli kvůli striktním pravidlům Niny Burianové nedopřával.
Mezi recepty, které populární umělec vyhledával, patřily například fettuccine po česku. Místo originálních italských těstovin se do tohoto receptu dávaly široké nudle. K těm se přidaly paprikové lusky, kuřecí prsa na plátky, česnek, cibule, rajčata, jablka, mandle, máslo, pepř a sůl. Těstoviny a italskou kuchyni celkově pohádkový rádce Atakdále s oblibou vyhledával.
Vlasta Burian a Růžena Šlemrová ve filmu Anton Špelec ostrostřelec (1932)
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Jídlo jako odměna
I když bujaré oslavy a večírky plné vybraných lahůdek a dobrého jídla s hereckými kolegy v Burianově podání nebyly ničím výjimečným, jednalo se o jeden ze způsobů, jakým se odměňoval za své divadelní úspěchy. Vybrané delikatesy pro něj byly radostí a rád nad nimi s okolím trávil hodně času.
Naopak před představením tak obvykle skoro hladověl. Až když se inscenace, potažmo premiéra divadelní hry povedla podle jeho představ, dopřál si poté s přáteli pestře prostřený stůl. Chlebíčky, stejně jako uzeniny a paštiky, volil pouze ty z vybraných věhlasných pražských
podniků a řeznictví. Související článek: Obec Loučka měla dvakrát skončit jako Lidice. Před vypálením nacisty ji spasila slivovice Zahraniční speciality od fanoušků
Chuťové pohárky umělce prahly po poměrně netradičních a nedostupných specialitách. Jeho fanoušci mu tyto exotické lahůdky dopřávali. Nosili mu například krůty, štiky, úhoře, kaštany nebo žabí stehýnka. Ta přitom byla jídlem přístupným téměř výhradně pouze smetánce.
Všechno se ale změnilo, když po konci
2. světové války nastaly pro Buriana krušné časy. Byl křivě obviněn z kolaborace, takže přišel o všechna angažmá v divadle a ve filmu. Kuchaře už si nemohl dovolit. Aby se následně uživil, střídal různá zaměstnání a během toho se musel spokojit i se skromnějším jídelníčkem. Navíc měl podlomené zdraví. stoplusjednicka.cz, cs.wikipedia.org, lidovky.cz, sever.rozhlas.cz, onlyu.cz, prazskyden.cz