Jablka vedle mrkve ve sklepě zhořknou a mrkev změkne. Stačí jedna vrstva písku a správné rozmístění a úroda vydrží až do jara

Listopadový večer, schody do sklepa, v ruce poslední přepravka mrkve ze záhonu. Na regálu už voní Idared a Topaz, takže mrkev skončí hned pod nimi, protože tam zbylo místo. Právě tahle chvíle rozhoduje o tom, jak bude zásoba chutnat v únoru. Jablka při zrání uvolňují etylen. Podle posklizňových specialistů z Kalifornské univerzity v Davisu vyvolá u mrkve znatelnou hořkost už koncentrace 0,5 ppm, a to během pouhých dvou týdnů při běžném skladování. Náprava nic nestojí: ovoce patří do vlastního kouta a mrkev do vlhkého písku, kde se jednotlivé kořeny nedotýkají. Spolu s čistými přepravkami a hlídanou teplotou tak domácí sklep může držet úrodu až do března nebo dubna 2027.
Etylen z jablek mění chuť mrkve dřív, než si toho všimnete
Jablka patří mezi takzvané klimakterické plody. Výukový materiál Mendelovy univerzity v Brně popisuje, že během zrání zrychlují dýchání a vypouštějí oxid uhličitý i etylen. Pozdní odrůdy ho produkují pomaleji než rané, ovšem v uzavřeném sklepě se plyn časem nahromadí i od nich.
Mrkev na něj reaguje velmi citlivě. Podle podkladů
UC Davis Postharvest Center etylen spouští v kořenech tvorbu izokumarinů, tedy látek, které z nasládlé dužiny udělají nahořklou. Okem změnu nepoznáte. Mrkev vypadá pořád stejně, jenže v polévce už nechutná jako ze záhonu.
Plyn neškodí jen jí. Iowská státní univerzita upozorňuje, že etylen z dozrávajícího ovoce popohání klíčení brambor. Texaská A&M AgriLife k tomu přidává ještě dvě poučení. Nejlevnějším způsobem, jak se etylenu zbavit, zůstává obyčejné větrání. A největší dávky ho vypouštějí přezrálé a nahnilé kusy, které je proto potřeba vybírat průběžně.
Jeden zdroj si málokdo spojí se zeleninou. Etylen vzniká také ve spalovacích motorech, takže sekačka nebo auto nastartované v garáži, kde přezimuje úroda, přidává do vzduchu další porci.
Rozložení sklepa, které ušetří celé bedny
Podle nás tady leží nejlevnější pojistka celé zimní sezony. Pár metrů odstupu a jedna větraná přepravka navíc rozhodnou, jestli se zásoba udrží do jara, nebo jestli se v lednu začne kazit, hořknout a vadnout.
Texaská příručka pro pěstitele výslovně řadí jablka a hrušky mezi plodiny, které nemají sdílet prostor s mrkví, bramborami, cibulí, zelím a celerem. Vedle etylenu hraje roli i přenos pachů. Ovoce proto potřebuje samostatnou větranou část sklepa. Kde to dispozice nedovolí, aspoň co nejvzdálenější regál od zeleniny, ideálně blíž k větracímu otvoru.
Jednotlivé plodiny navíc vyžadují odlišné klima, což je další důvod je rozdělit:
Plodina Teplota Relativní vlhkost Kam ve sklepě Mrkev kolem 0 °C (0-2 °C) 98-100 % nejchladnější a nejvlhčí místo, v písku Jablka −0,5 až 4 °C, doma 2-5 °C 90-95 % samostatná větraná zóna Brambory kolem 4 °C 90-95 % ve tmě, mimo ovoce Cibule 0-4 °C 65-70 % suchý a vzdušný kout
Hrušky se k jablkům hodí do jedné „ovocné“ části, protože obojí vypouští etylen. Cibuli a brambory je lepší držet odděleně. Odborníci citovaní agenturou AP uvádějí, že se navzájem kazí rychleji, a tabulka ukazuje, proč: cibule chce zhruba o třetinu sušší vzduch.
Zdroj fotografie: Pixabay Mrkev v písku: vlhký drží tvar, mokrý z dlaně kape
Písek funguje hlavně jako vlhkostní a separační médium. Kolem kořenů udržuje stálou vlhkost, takže mrkev nevysychá. Zároveň odvádí přebytečnou vodu z povrchu a fyzicky odděluje jednotlivé kusy. Materiál kalifornské univerzity UC ANR uvádí, že písek pomáhá uchovat čerstvost a brání hnilobě tím, že drží nadbytečnou vlhkost mimo zeleninu. Plíseň sám nezničí. Snižuje ale riziko, že se rozleze dotykem z jednoho kořene na další.
Rozdíl mezi vlhkým a mokrým pískem se nejlépe pozná v dlani. Vlhký po stisknutí drží tvar hroudy, a když do ní šťouchnete, rozpadne se. Mokrý se lepí, leskne a mezi prsty z něj vytéká voda. Takový písek kořenům škodí, protože v něm hniloba nachází ideální podmínky.
Osvědčený domácí postup vypadá takto:
Mrkev po sklizni nemyjte, jen ji opatrně zbavte hrubé hlíny a nechte krátce oschnout. Nať odřízněte těsně nad hlavou kořene. Do přepravky vyberte jen zdravé kusy bez prasklin a otlaků, poškozené spotřebujte hned. Na dno nasypte souvislou vrstvu vlhkého písku, doma se osvědčuje 3-5 cm. Kořeny pokládejte s mezerami, aby se nedotýkaly, a zasypte je další vrstvou. Střídejte vrstvy, dokud se nádoba nezaplní. Nahoře skončete pískem.
Vhodný je jemný praný písek ze stavebnin nebo pískovny. Například kladenské Destro nabízí přírodní praný písek ve frakcích 0-1 a 0-4 mm a výslovně ho doporučuje i zahrádkářům. Zahradní zemina ani hrubý štěrk místo něj neposlouží.
Ve srovnání s holou bednou má písek jasnou výhodu. Iowská univerzita uvádí, že mrkev ve vhodném médiu vydrží za správných podmínek 4-6 měsíců, zatímco pod hranicí 95 % vlhkosti vadne a scvrkává se. Lednice s perforovaným sáčkem stačí na pár kilogramů. Na celý záhon kapacita nevystačí.
Vápno na stěny, mýdlo na přepravky, ocet zůstane v kuchyni
Sklep je dobré připravit ještě před sklizní, tedy v září a říjnu 2026. Vyklidit, prohlédnout zdivo, opravit praskliny a vybílit vápnem. Podle serveru Zahrada-centrum vápenný nátěr dezinfikuje a zároveň pomáhá zvládat nadměrnou vlhkost stěn.
Zděné a kamenné sklepy se tradičně síří. Před zapálením knotů je nutné utěsnit větrací otvory a vynést všechny potraviny. Orientační dávka činí asi 8 g síry na 1 m³ při teplotě nad 12 °C, prostor má zůstat uzavřený nejméně dvě hodiny a potom se důkladně vyvětrá. Přednost má vždy návod výrobce.
U přepravek se osvědčují potravinářské plastové s perforovaným dnem i stěnami. Příkladem z tuzemské nabídky je stohovatelná přepravka z HDPE o rozměrech 600 × 400 × 300 mm, kterou prodává Manutan. Dřevěné bedny dobře dýchají, jenže do jejich pórů se snadno usadí spory plísní a pachy, takže se hůř čistí.
Univerzita v Minnesotě doporučuje u opakovaně používaných nádob tento sled: mechanicky odstranit zeminu, umýt saponátem, opláchnout pitnou vodou, vydezinfikovat a nechat uschnout na vzduchu. Ocet podle jejích odborníků k dezinfekci povrchů nestačí. Postup podrobně popisuje
University of Minnesota Extension. Odrůdy, které vydrží do dubna, a týdenní obchůzka mezi bednami
Délku skladování určuje hlavně odrůda. Databáze
Českého zahrádkářského svazu uvádí Idared jako zimní jablko s dobrou skladovatelností do dubna. Goldstar podle stejného zdroje ve sklepě vydrží rovněž do dubna. Topaz z dílny ÚEB Střížovice svaz popisuje jako zimní odrůdu dobře skladovatelnou do jara. Do dubna vydrží také Sirius, Shalimar dokonce do května. Letní a rané podzimní odrůdy takovou výdrž nemají.
U mrkve se údaje liší podle podmínek. Iowská univerzita uvádí 4-6 měsíců, Massachusettská univerzita v optimu dokonce 5-9 měsíců. Při 3-5 °C počítají v Davisu se 3-5 měsíci s minimem kazu. V teplém panelákovém sklepě s 10-15 °C a suchým vzduchem se ale zásoba změní v krátkodobou spíž. Nevytápěná garáž může posloužit, pokud nepromrzá a teplota v ní prudce neskáče. Pod −1,2 °C totiž mrkvi hrozí poškození mrazem: objeví se vodnatý prstenec, který během dvou až tří dnů zčerná.
Klíčovým zvykem je pravidelná kontrola, zhruba jednou týdně. Na jablkách hledejte měkké skvrny a hnědnutí, v písku zápach a mokrá místa. Nahnilý plod putuje hned ven a sousední kusy je dobré prohlédnout. Povadlá nebo lehce změklá mrkev bez slizu a plísně se podle potravinářských odborníků ještě dá použít, nejlépe tepelně upravená. Kusy s plísní, slizem, vytékající šťávou nebo silným pachem patří do kompostu, nikdy zpátky do bedny.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková