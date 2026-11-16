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Stačí poklepat na svod okapu a za minutu víte, jestli je ucpaný. Čtyři místa, kde vlhkost v zimě napáchá škody za desítky tisíc

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Poklep na svod okapu zabere chvilku a prozradí, zda v něm neleží listí. Před mrazy se vyplatí: zmrzlá voda zvětší objem asi o 9 % a trhá spoje.
Stačí poklepat na svod okapu a za minutu víte, jestli je ucpaný. Čtyři místa, kde vlhkost v zimě napáchá škody za desítky tisíc

Stačí poklepat na svod okapu a za minutu víte, jestli je ucpaný. Čtyři místa, kde vlhkost v zimě napáchá škody za desítky tisíc

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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