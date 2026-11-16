Stačí poklepat na svod okapu a za minutu víte, jestli je ucpaný. Čtyři místa, kde vlhkost v zimě napáchá škody za desítky tisíc

Listopadové ráno, na trávníku poslední hnědé listí a na střeše ho leží ještě víc. Teď je správná chvíle obejít dům, přiložit klouby prstů ke svodu a poslouchat. ČHMÚ ve své
měsíční předpovědi počítal s ochlazením po začátku listopadu a s nočními minimy kolem nuly, v dalších týdnech i s ostřejším mrazem. Každý kousek vlhkosti, který zůstane zaklíněný v koleni svodu, ve žlabu nebo pod oplechováním komína, se proto brzy promění v led. Ten pak tlačí na svary, háky i tašky. Dohledali jsme, kde se taková místa nejčastěji skrývají, jak je odhalit z trávníku a kolik stojí, když se přehlédnou. Poklepový test svodu: co prozradí dutý a tlumený zvuk
Postup je prostý. Postavte se k patě svislého svodu a lehce poklepávejte klouby prstů nebo rukojetí šroubováku, a to odspodu nahoru. Silné rány nejsou potřeba, jde o porovnání tónů. Volný úsek trubky odpoví dutým, kovově znějícím dozvukem. Místo zanesené listím, bahnem nebo drobným štěrkem ze střechy zazní plochým, tlumeným tónem, jako byste klepali na plnou láhev. Tam, kde se jeden zvuk láme v druhý, zhruba končí nános.
Praktický servisní návod, o který se test opírá, přidává další varovné příznaky: přetékající kotlík nahoře, za deště jen slabé kapání ze spodního konce svodu, případně bublání vzduchu uvnitř. Pokud je přístup bezpečný, ověřte výsledek krátkým proplachem. Voda nalitá do žlabu má dole vytékat plným proudem.
Během té minuty stihnete ještě dvě věci. Podívejte se na fasádu kolem svodu, protože tmavé mokré mapy pod žlabem bývají první stopou přetékání. A mrkněte na spodní koleno a geiger, tedy lapač splavenin u paty svodu. Podle nás funguje celý test hlavně jako rychlé síto. Kdo slyší dutý tón a vidí volný odtok, má první uklidňující signál. Kdo narazí na tlumené místo, stojící vodu nebo vlhkou omítku, má důvod jednat dřív, než mráz závadu rozšíří.
Proč mráz z obyčejné vlhkosti udělá drahou závadu
Fyzika je neúprosná. Voda při zamrznutí nabere zhruba o 9 % na objemu, jak připomíná výrobce krytin BMI Bramac. V otevřené kaluži to nevadí. V uzavřeném spoji žlabu, v koleni svodu, v drobné trhlině tašky nebo pod plechem kolem komína se ale led nemá kam roztáhnout, a tak tlačí na nejslabší článek: svar, těsnění, nýt, hák nebo pór v krytině.
Česká zima to ještě zhoršuje. Teploty se několikrát týdně houpou kolem nuly, takže voda opakovaně taje a znovu tuhne. Každý takový cyklus otevře mikrotrhlinu o kousek víc. U žlabu se k tomu přidává prostá tíha: stojatá voda proměněná v ledový blok zatěžuje háky, které pak povolí nebo se ohnou. Ucpaný svod podle návodu OBI může v mrazu dokonce prasknout.
Následky se neprojeví hned. Přetékající voda měsíce smáčí fasádu, sokl a dřevěné prvky pod střechou. Prosáklá omítka, zplesnivělé podkroví nebo nahnilá pozednice se ukážou třeba až na jaře.
Zdroj fotografie: Pixabay Čtyři zóny, kde vlhkost v zimě škodí nejvíc
Kritická bývají místa, kde voda zpomaluje nebo mění směr. BMI Bramac je ve své poradně výslovně jmenuje a doporučuje revizi aspoň dvakrát do roka, před zimou a po ní.
1. Žlab, kotlík, svod a geiger. Začátek i konec celé odtokové trasy. Žlab potřebuje spád, aby v něm voda nestála. Český montážní návod Gutta uvádí minimum 3 až 5 mm na běžný metr, Lindab pracuje s poměrem 1 : 300. Ověření zvládnete napnutým provázkem nebo vodováhou: na desetimetrovém žlabu má výškový rozdíl ke kotlíku činit zhruba 3 cm. Háky mají podle Gutty stát po 80 až 100 cm, ve sněhových oblastech po 60 cm. Geiger otevřete, vyberte listí a štěrk a zkontrolujte klapku. Pokud svislý svod po odpojení teče volně, ale voda se vrací v lapači, vězí ucpávka níž v ležaté kanalizaci a na řadu přichází firma se spirálou nebo kamerou.
2. Úžlabí. Sem stéká voda i sníh ze dvou střešních rovin a pokrývač tu řeže tašky, takže vzniká víc citlivých detailů. Výrobce upozorňuje, že řezané tašky v úžlabí jsou kvůli zledovatělému sněhu náchylnější k poškození.
3. Lemování komína. Spojuje se tady prostup, plech, tmel a napojení na krytinu. Napadané listí drží vlhkost a u kovových částí urychluje korozi. Zrezivělé nebo odchlíplé oplechování patří mezi nejčastější vstupní brány pro vodu.
4. Střešní okna a prostupy. Popraskané těsnění, mezera mezi lemováním a krytinou nebo uvolněný prostup odvětrání. Drobnost, kterou zvenku snadno přehlédnete, se zevnitř ozve skvrnou na sádrokartonu.
Kontrolu doplňte výstupem na půdu nebo do podkroví. Vlhké mapy, plíseň či světlo prosvítající mezi taškami znamenají, že škoda už vznikla.
Kolik stojí, když se závada přehlédne
Údržba vychází levně, náprava už méně. Orientační české ceny z ceníku firmy Střechy Dědič a z tržního přehledu webu Střechy na klíč pro rok 2026:
Zásah Orientační cena Výměna jedné betonové / pálené tašky od 150 / od 180 Kč Oprava úžlabí od 600 Kč/bm Montáž hotového oplechování komína (obvod do 4 m) od 4 500 Kč bez výroby a materiálu Drobná oprava střechy 3 000 až 15 000 Kč bez DPH Nové oplechování komína 8 000 až 18 000 Kč Nové okapy a svody 600 až 1 100 Kč/bm Oprava krovu obvykle 20 000 až 80 000 Kč
Proti tomu stojí profesionální vyčištění. OBI uvádí 60 až 90 Kč za metr žlabu plus asi 170 Kč za kotlík a cestovné, čištění z lana začíná kolem 120 Kč/bm. Vizuální inspekci střechy horolezeckou technikou nabízí Dědič za 1 800 Kč, obhlídku dronem za 2 000 Kč.
Pojišťovna ztrátu uhradit může, ovšem v závislosti na smlouvě. Jedno veřejně dostupné ujednání UNIQA kryje i vodu ze zahlcených dešťových svodů. Podmínky ČPP naopak vylučují škody při poškozeném střešním plášti, postupném zatékání, plísních nebo zanedbané údržbě svodů. Doporučujeme proto stav okapů po vyčištění nafotit, schovat účtenky a v pojistce dohledat oddíl o atmosférických srážkách a zatečení.
Žebřík, nebo klempíř: kde končí bezpečná svépomoc
Nízký, dobře dostupný žlab vyčistíte sami. Stačí rukavice, kbelík, smetáček s lopatkou a hadr. Svod před vybíráním nečistot ucpěte, aby do něj nepropadly, a nakonec vše propláchněte. Lindab nedoporučuje vysokotlaký čistič, protože poškozuje povrch žlabu. Velké chuchvalce listí nejdřív vyberte rukou, jinak je proud vody natlačí hlouběji do kolen.
Bezpečnost má přednost.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. připouští žebřík jen pro krátkou a fyzicky nenáročnou práci, na žebříku smí být jediný člověk a pro výstup musí přečnívat nástupní místo nejméně o 1,1 m. Patří na pevný, rovný a nepohyblivý podklad, nikdy se neopírá o žlab. Někdo dole by měl žebřík přidržet. Na mokrou, namrzlou nebo větrem bičovanou střechu nelezte vůbec.
Odborníka volejte, když:
dům má víc podlaží nebo strmou střechu, háky jsou ohnuté či ukotvené pod krytinou, praskly tašky v úžlabí, voda zatéká kolem komína nebo střešního okna, je třeba pájet, měnit oplechování nebo pracovat z lana.
BMI Bramac to říká stručně: ze země zvládne vizuální kontrolu každý, zbytek patří specialistům.
Na malé netěsnosti se hodí střešní bitumenový tmel, Den Braven ho doporučuje i na nouzové opravy okapů a lemování komínů. Prorezlý žlab nebo prasklou plastovou spojku však podle nás spolehlivěji spraví výměna dílu, nový žlab Ruukki o průměru 125 mm vyjde na 217 Kč za metr. Ochranné mřížky proti listí se vyplatí pod listnatými stromy, čištění však zcela nenahradí. Topné kabely dávají smysl tam, kde se led tvoří každou zimu. Výrobce V-System klade důraz na automatickou regulaci a průchodnost celé trasy; ruční zapínání prodražuje provoz.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková