Horoskop na dnešní den: pondělí 16. listopadu 2026

Výsledkem může být mimořádná chuť něco podniknout, někam vyrazit, pustit se do projektu nebo konečně říct ano nápadu, který jsme dlouho odkládali. To je ta dobrá stránka. Ta druhá říká, že dnes můžeme stejně snadno přecenit vlastní síly, naplánovat příliš mnoho nebo utratit víc, protože nám v danou chvíli všechno připadá jako skvělý nápad.
Měsíc je celý den ve Vodnáři a přidává nadhled, zvědavost a chuť hledat neobvyklá řešení. Přeje přátelům, klubům, společným zájmům, novým technologiím i obyčejnému rozhovoru s člověkem, který se na svět dívá jinak než my. Merkur i Venuše jsou už znovu v přímém pohybu. Některé věci, které se v posledních týdnech vracely, zadrhávaly nebo komplikovaly, se tedy pomalu dávají do pohybu.
Klíčové slovo je pomalu. Mars s Jupiterem by nejraději přeskočili tři schody najednou. Pondělí ale bude lepší, když si necháme trochu rezervy.
Heslo dne: Velký nápad ano. Velké přehánění raději ne.
Dnešní praktická drobnost: Zítra je státní svátek. Kvůli nákupu ale nemusíte dělat zásoby
Úterý 17. listopadu je Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Možná patříte k lidem, kteří si před každým státním svátkem položí stejnou otázku: budou zítra otevřené obchody? Tentokrát ano. Zákaz prodeje ve velkých obchodech nad 200 metrů čtverečních se na 17. listopad nevztahuje. Česká obchodní inspekce to pro letošní 17. listopad výslovně potvrdila. Jednotlivé prodejny samozřejmě mohou mít upravenou otevírací dobu, takže pokud jedete někam cíleně, vyplatí se ji předem ověřit. Ale kvůli mléku a rohlíkům dnes nemusíte pořádat zásobovací operaci jako před třídenní sněhovou kalamitou.
Beran
Dnešní spojení Marsu a Jupiteru ve Lvu vám astrologicky přeje.
Rozsvěcuje oblast radosti, tvořivosti, koníčků, dětí, vnoučat a všeho, do čeho se člověk pustí hlavně proto, že ho to baví.
Máte-li nápad na výlet, akci, nový koníček nebo projekt, dnešek může dodat odvahu udělat první krok.
Jen pozor na typickou dnešní past: první krok nemusí mít délku maratonu.
Měsíc ve Vodnáři zároveň zvýrazňuje přátele a lidi se společnými zájmy. Někdo z okolí může váš nápad podpořit nebo přinést ještě lepší variantu.
Přijměte ji, i když nevznikla ve vaší hlavě.
A pokud někdo řekne, že váš plán je trochu moc velký, nevnímejte ho automaticky jako nepřítele pokroku.
Pondělní rada Beranům: Když dnes dostanete skvělý nápad, udělejte první krok. Ne všech prvních sedm kroků současně.
Býk
Dnes se může rozjet něco kolem domova, rodiny nebo bydlení.
Mars s Jupiterem ve Lvu přinášejí velké nápady právě sem. Najednou můžete mít chuť předělat pokoj, něco koupit, zorganizovat rodinnou akci nebo konečně vyřešit záležitost, o které se doma mluví už dlouho.
Dobře.
Jen si před větším rozhodnutím spočítejte, kolik bude stát nejen první nadšení, ale také dokončení.
Měsíc ve Vodnáři vás zároveň vede k otázce, co chcete ještě v příštích měsících dokázat. Ne nutně pracovně. Může jít o cestu, chalupu, rodinnou kroniku, činnost ve spolku nebo cokoli, na čem vám záleží.
Dnešní optimismus je užitečný právě tam, kde jste si v poslední době říkali, že už se vám do něčeho nechce.
Možná se vám chce. Jen jste potřebovali nový impuls.
Pondělní rada Býkům: Než dnes začnete přestavovat obývák, zkuste nejprve přesunout jednu židli. Někdy revoluce skončí překvapivě levně.
Blíženci
Dnešek je pro vás velmi živý.
Mars s Jupiterem zesilují komunikaci, krátké cesty, setkávání a chuť něco zjistit. Telefon může zvonit častěji, nápady mohou přicházet rychle a jeden rozhovor snadno otevře další tři možnosti.
Měsíc ve Vodnáři vám navíc výborně sedí. Podporuje cestování, nové informace, vzdělávání a všechno, co rozšíří obvyklý pohled.
Pokud vás láká přednáška, kurz, výlet nebo téma, o kterém nic nevíte, jděte za zvědavostí.
Jen si dejte pozor na informační přetížení.
Dnes můžete dopoledne číst o jednom místě, v poledne už plánovat návštěvu a večer zjišťovat ceny nemovitostí v okolí.
Některé objevy opravdu nemusí skončit stěhováním.
Pondělní rada Blížencům: Když dnes objevíte něco zajímavého, uložte si odkaz. Nemusíte během jednoho večera vystudovat celý obor.
Rak
Dnes se vyplatí hlídat peněženku.
Mars s Jupiterem se spojují v oblasti peněz, majetku a toho, čemu přikládáte hodnotu. To může přinést dobrý finanční nápad, chuť něco užitečného pořídit nebo odvahu vyřešit záležitost, kterou jste dlouho odkládali.
Ale Jupiter umí také velmi přesvědčivě vysvětlit, proč něco „opravdu potřebujeme“.
Než tedy koupíte dražší věc, dejte si pár hodin.
Měsíc ve Vodnáři navíc otevírá společné finance, rodinné dohody a závazky. Dobrá chvíle podívat se na něco, co sdílíte s partnerem nebo rodinou.
Dnes můžete objevit řešení, které bude jednodušší, než jste čekali.
Jen se vyhněte tomu, aby z praktické finanční debaty vznikla historie všech nákupů od vašeho seznámení.
Pondělní rada Rakům: Když něco stojí dvakrát tolik, neznamená to automaticky, že vám to udělá dvakrát větší radost.
Lev
Dnešek je pro vás jeden z nejsilnějších dnů měsíce.
Mars a Jupiter se přesně spojují ve vašem znamení. Energie, chuť jednat, sebevědomí a optimismus mohou být opravdu výrazné.
Můžete mít pocit, že právě teď dokážete rozhýbat věc, která dlouho stála.
A možná máte pravdu.
Jenže Mars s Jupiterem mají jednu slabinu: neumějí dobře odhadnout, kdy už je něčeho dost.
Proto dnes klidně něco začněte, někam vyrazte, přihlaste se nebo se ozvěte člověku, kterého chcete přesvědčit. Ale nedávejte si automaticky dvojnásobný program jen proto, že se ráno cítíte skvěle.
Měsíc je navíc v protilehlém Vodnáři, takže budou velmi důležití druzí lidé.
Nechte je také mluvit.
Pondělní rada Lvům: Dnes opravdu máte velkou energii. Nemusíte ale ostatním dokazovat, že jí máte víc než oni.
Panna
Dnešní hlavní energie pracuje trochu v zákulisí.
Mars s Jupiterem ve Lvu mohou způsobit, že se vám v hlavě rodí velký nápad nebo rozhodnutí, o kterém zatím nechcete příliš mluvit.
To může být rozumné.
Nemusíte každý nový plán okamžitě oznamovat okolí. Některým nápadům prospěje pár dní, než se dostanou mezi lidi.
Měsíc ve Vodnáři se ale zaměřuje na každodenní fungování. A právě zde můžete přijít na zajímavé zlepšení.
Nový postup, jiná organizace dne, technická pomůcka nebo prosté rozhodnutí přestat dělat něco složitě.
Tohle je vhodný den k experimentu.
Pokud nový způsob nefunguje, vrátíte se ke starému.
Panna tuto možnost někdy potřebuje slyšet výslovně.
Pondělní rada Pannám: Zkuste dnes jednu věc udělat jinak. Pokud to nebude lepší, nemusíte kvůli tomu přepisovat životopis.
Váhy
Pondělí přeje lidem.
Mars s Jupiterem zvýrazňují přátele, známé, společné projekty, kluby a plány do budoucna. Někdo může přijít s nápadem, který vás nadchne.
Měsíc ve Vodnáři k tomu přidává radost, tvořivost a chuť něco zažít.
Je tedy téměř škoda celý den věnovat povinnostem.
Venuše už se navíc pohybuje přímo ve vašem znamení. Po několika týdnech přemýšlení můžete mít jasnější pocit, s kým vám je dobře a do čeho chcete investovat svůj čas.
Pokud dostanete pozvání, které vás opravdu potěší, zkuste ho přijmout.
Jen neříkejte ano všemu.
Jupiter je dnes velmi přesvědčivý a ve čtvrtek můžete zjistit, že máte na víkend čtyři různé programy.
Pondělní rada Vahám: Nemusíte přijmout každé dobré pozvání. Kalendář není soutěž popularity.
Štír
Dnešní Mars s Jupiterem se odehrávají v oblasti cílů, výsledků a toho, co chcete ještě dokázat.
Může přijít velmi silná chuť něco posunout.
Projekt, rodinnou záležitost, činnost ve spolku nebo věc, kterou už dlouho nosíte v hlavě.
Máte dobrý tah na branku. Jen nenechte optimismus přerůst do slibu, který budete příští týden složitě plnit.
Měsíc ve Vodnáři totiž zároveň obrací pozornost domů.
Rodina může mít na váš velký plán vlastní názor.
Vyslechněte ho.
Merkur ve vašem znamení už jde dopředu a myšlenky mohou být jasnější než minulý týden. Není tedy nutné držet se staré varianty jen proto, že jste ji dlouho připravovali.
Pondělní rada Štírům: Když dnes najdete lepší řešení, změňte plán. Věrnost starému nápadu není charakterová vlastnost.
Střelec
Tohle pondělí vám bude sedět.
Mars s Jupiterem v ohnivém Lvu zesilují přesně to, co máte rádi: cestování, poznávání, dobrodružství a chuť překročit obvyklé hranice.
Můžete dostat velmi silnou inspiraci k cestě, kurzu nebo aktivitě, kterou jste ještě nezkusili.
Prozkoumejte ji.
Měsíc ve Vodnáři navíc podporuje menší výlety, komunikaci a kontakt s lidmi. Dnes může stačit jeden rozhovor a najednou máte plán na půl roku.
Právě tady ale pozor.
Mars s Jupiterem přidávají nadšení rychleji než rozpočet a volné termíny.
Takže plánujte velkoryse, ale rezervujte s rozumem.
Pondělní rada Střelcům: Když vás dnes napadne cesta snů, zjistěte nejdřív cenu letenky. Teprve potom začněte vybírat restauraci na třetí večer.
Kozoroh
Dnes se může výrazněji otevřít téma společných peněz, investic, majetku nebo závazků.
Mars s Jupiterem vám mohou dodat odvahu něco rozhodnout nebo konečně otevřít záležitost, které jste se vyhýbali.
Dobré.
Jen pozor na příliš optimistická čísla.
Jupiter rád pracuje s větou „to určitě nějak vyjde“. Kozoroh obvykle ví, že je lepší zjistit jak.
Měsíc ve Vodnáři přitom prochází vaší oblastí vlastních peněz a hodnot. Můžete dostat dobrý nápad, jak něco zařídit jinak nebo kde ušetřit čas či prostředky.
Nezamítejte neobvyklé řešení jen proto, že se dřív nepoužívalo.
Ale propočítejte ho.
Pondělní rada Kozorohům: Optimismus je dnes užitečný doplněk. Kalkulačku ale ještě nevyhazujte.
Vodnář
Měsíc je celý den ve vašem znamení a dnes můžete mít větší potřebu dělat věci po svém.
Současně Mars s Jupiterem stojí naproti vám ve Lvu a zvýrazňují partnera, přátele a další lidi.
Výsledek?
Vy máte nápad. Druhý člověk má také nápad. A oba jsou přesvědčeni, že ten jejich je výborný.
To ještě není konflikt.
Naopak. Dnešek může přinést mimořádně zajímavou spolupráci, když přestanete soutěžit o autorství.
Něčí energie vás může vytáhnout do akce a vy na oplátku nabídnete pohled, který druhého nenapadl.
Velmi dobrý den pro společný výlet, projekt nebo plán.
Jen si večer nevyhodnocujte, kdo měl větší zásluhu.
Pondělní rada Vodnářům: Kompromis dnes nemusí znamenat půl vašeho nápadu a půl cizího. Možná společně vymyslíte třetí, lepší.
Ryby
Měsíc ve Vodnáři vás dnes vede spíš do klidnějšího režimu.
A to je zajímavý kontrast k Marsu s Jupiterem, kteří přinášejí velkou energii do každodenních povinností, práce a běžného fungování.
Můžete toho zvládnout hodně.
Otázka je, zda musíte.
Pokud jste si naplánovali náročný den, nechte mezi jednotlivými úkoly trochu prostoru. Právě dnes totiž hrozí, že díky počátečnímu nadšení naložíte na pondělí i kus úterý.
Současně můžete objevit nový způsob, jak si nějakou pravidelnou věc zjednodušit.
To je lepší využití dne než jen pracovat rychleji.
Odpoledne nebo večer si dopřejte chvíli klidu. Některý dobrý nápad může přijít právě tehdy, když přestanete něco dělat.
Pondělní rada Rybám: Když dnes stihnete víc, než jste plánovali, nemusíte volný čas okamžitě zaplnit další povinností.