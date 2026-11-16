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Pro zpitou dívku musela sanitka. Nezletilá zvracela v Olomouci na ulici

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Sobotní veselí poblíž centra Olomouce skončilo pro nezletilou dívku převozem do fakultní nemocnice. Na oznámení o hlučné skupince mladých lidí vyjížděli v pozdních večerních hodinách strážníci městské policie. Vzhledem ke stavu jedné z podnapilých slečen přivolali na místo také zdravotníky.
Pro zpitou dívku musela sanitka. Nezletilá zvracela v Olomouci na ulici

Pro zpitou dívku musela sanitka. Nezletilá zvracela v Olomouci na ulici

Zdroj: Městská policie Olomouc
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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