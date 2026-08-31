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V-cache / X3D na Zen 6 APU? Díky Meduse je to možné

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Integrovaná grafika čipletových Ryzenů měla uplatnění i v herních noteboocích, kde ji bylo možné využít k úspoře energie pro vypnutí samostatného GPU. Vypadá to ale, že i na toto Medusa pamatuje…
AMD Medusa Point

AMD Medusa Point

Zdroj: ChatGPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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