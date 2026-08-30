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Šokující odhalení v SSSR: Jak byl ukraden obraz Svatý Lukáš v hodnotě 100 000 USD

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Představíme vám fascinující událost, která se skutečně stala v SSSR v roce 1965. Tento příběh o zloději je plný ironie a neočekávaných zvratů.
Šokující odhalení v SSSR: Jak byl ukraden obraz Svatý Lukáš v hodnotě 100 000 USD

Šokující odhalení v SSSR: Jak byl ukraden obraz Svatý Lukáš v hodnotě 100 000 USD

Zdroj: neznámý autor / Creative commons, CC-BY
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