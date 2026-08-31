Zapomeňte na Pepco a Action: Do Česka míří nový obří řetězec s širším sortimentem a lepšímí cenami

Když se levný nákup stane vědeckou disciplínou
Česká láska k diskontním řetězcům je už dlouho známá. Jenže zatímco si zákazníci zvykli na Action s drogerií a sezonními doplňky nebo Pepco s oblečením, v nabídce stále chyběl řetězec zaměřený primárně na kutily a praktické potřeby do domácnosti. Právě tuto mezeru chce zaplnit nováček z Asie, který má za sebou téměř dvě dekády zkušeností a přes 5 700 poboček v patnácti zemích.
Málokdo u nás zná jméno MR.DIY, přitom tato společnost patří mezi nejrychleji rostoucí diskontní řetězce na světě. Byla založena v roce 2005 v malajsijském Kuala Lumpuru a své impérium vybudovala na jednoduchém principu: nabídnout maximální sortiment praktického zboží za minimální ceny. A teď míří do Česka.
Polský experiment ukázal cestu
Že to není jen prázdná ambice, dokazuje nedávný raketový start v sousedním Polsku. Tam MR.DIY otevřel první prodejnu na podzim 2024 a během několika měsíců rozjel síť kolem třiceti obchodů. Tempo expanze bylo tak překvapivé, že vedení firmy získalo jasný signál: střední Evropa má o tento typ nákupů enormní hlad.
Klíčovou roli hraje logistické zázemí. Řetězec vybudoval v polském Zgierzi u Lodže své hlavní středoevropské distribuční centrum, odkud dokáže efektivně zásobovat celý region.
První prodejnu v Česku otevře MR.DIY na podzim letošního roku v ostravském obchodním centru Forum Nová Karolina. Magdalena Nazarewicz, ředitelka obchodního rozvoje, která má zkušenosti s rozjezdem Pepca v Česku, prozradila plány: „Letos chceme otevřít čtyři až pět obchodů, příští rok alespoň deset.
Deset tisíc produktů místo sezonních dekorací
Zásadní rozdíl oproti zavedené konkurenci se ukáže už při prvním vstupu do prodejny. Zatímco Pepco staví na levné módě a sezónních doplňcích a Action kombinuje drogerii se základním nářadím, MR.DIY jde úplně jinou cestou. Žádné oblečení (kromě pracovních ponožek či pantoflí), žádné potraviny.
Místo toho regály zaplní zhruba deset tisíc druhů zboží zaměřeného na kutily, domácnost a praktické potřeby. Celosvětově má značka v katalogu přes dvacet tisíc položek rozdělených do deseti kategorií. Najdete tam kompletní sortiment nářadí, vybavení pro péči o dům, papírnické a školní potřeby, sportovní doplňky, hračky, drobnou elektroniku i příslušenství do auta.
Koncept je postaven na myšlence komplexního nákupu na jednom místě. Zákazník má možnost vyřídit si vše potřebné pro domácnost, dílnu nebo chalupu během jediné návštěvy, aniž by musel objíždět specializované prodejny. A všechno za ceny typické pro diskontní segment.
Stovky prodejen a nová pracovní místa
Ostrava je teprve začátek ambiciózního plánu. Firma cílí na Prahu a další krajská města, kde během prvních dvou let chce vybudovat síť dvaceti poboček. Dlouhodobá vize je ještě odvážnější – Nazarewicz hovoří o více než sto prodejnách po celém Česku, s možností rozšíření až na dvě stě lokací.
S takovým rozsahem přijde i potřeba stovek nových zaměstnanců. Řetězec bude hledat lidi nejen do prodejen, ale i do logistického zázemí a administrativy. Pro český trh práce to znamená další vlnu pracovních příležitostí v maloobchodě.
Konkurence mezi diskonty se vyostří, což obvykle vede k tlaku na ceny a lepší nabídky pro zákazníky. Action ani Pepco samozřejmě nikam nemizí, ale nový hráč s jiným zaměřením jim může ukrojit část trhu. A právě z tohoto soupeření nakonec nejvíc profitují lidé, kteří hledají kvalitní zboží za rozumné peníze.
Zdroje článku: MR.DIY - Wikipedia, denik.cz, e15.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková