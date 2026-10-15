Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tvarohové řezy s pudinkem: Oblíbený moučník s lahodným krémem pro každou sladkou příležitost

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tvarohovo-pudinkové řezy patří k těm moučníkům, které nevyžadují žádné cukrářské finty, a přesto pokaždé sklidí aplaus. Zlatý piškotový korpus, hustá pudinkovo-tvarohová náplň a vrstva kokosu nahoře. Tohle je recept, který u nás doma zmizí z plechu ještě dřív, než vychladne.
Obrázek receptu na tvarohovo-pudinkové řezy.

Obrázek receptu na tvarohovo-pudinkové řezy.

Zdroj: Zdroj: Vaření s Jančou, Recept na tvarohovo-pudinkové řezy.
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:25

Reklama
Další články z Cooky.cz
Kuřecí placičky s bramborovým salátem: Na stole jsou do půl hodiny a chutnají líp než v restauraci
Kuřecí placičky s bramborovým salátem: Na stole jsou do půl hodiny a chutnají líp než v restauraci
Tradiční plněné ořechy s rumovou náplní mají slavnostní vzhled a příjemně výraznou chuť
Tradiční plněné ořechy s rumovou náplní mají slavnostní vzhled a příjemně výraznou chuť

Plněné ořechy patří k vánočnímu cukroví, které u nás doma nikdy nechybí. Křehké skořápky ze skořicového...

Jogurtové lívance ke snídani jsou měkké, voňavé a ideální s ovocem nebo marmeládou
Jogurtové lívance ke snídani jsou měkké, voňavé a ideální s ovocem nebo marmeládou

Jogurtové lívance dělám ráda hlavně ve dnech, kdy nechci vytahovat půl spíže a stejně chci snídani, která...

Retro kvíz o cenách za totality: Na tehdejší realitu v 10 otázkách si bez chyby vzpomene už jen málokdo
Retro kvíz o cenách za totality: Na tehdejší realitu v 10 otázkách si bez chyby vzpomene už jen málokdo

Ceny za socialismu vypadají na první pohled lákavě nízko. Máslo za 10 korun, vejce za 1,30, jenže průměrná...

Jablečné řezy od hraběnky: Nejsou jen retro vzpomínka. Jablka a sníh jim dávají chuť, která funguje i dnes
Jablečné řezy od hraběnky: Nejsou jen retro vzpomínka. Jablka a sníh jim dávají chuť, která funguje i dnes

Hraběnčiny řezy si pamatuji jako moučník, který vypadal slavnostněji, než kolik s ním bylo práce. Křehké...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.