Tvarohové řezy s pudinkem: Oblíbený moučník s lahodným krémem pro každou sladkou příležitost

Tvarohovo-pudinkové řezy patří k moučníkům, u kterých se doma trochu zbytečně řeší velikost plechu. Upečete menší dávku a za chvíli není co krájet, upečete větší a dopadne to skoro stejně. Tenhle recept mám zapsaný už roky, původně od maminky kamarádky, tehdy ještě na obyčejném kousku papíru. Od té doby se k němu vracím pravidelně: dole zlatý piškotový korpus, na něm hustší hnědá pudinkovo-tvarohová vrstva a navrch obyčejný kokos. Nic složitého, ale funguje to.
Na těchto
řezech je příjemné hlavně to, že nejsou jen měkké a sladké. Korpus zůstává vláčný, přitom se při krájení nerozpadá. Náplň má po vychlazení krémovou, trochu hutnější konzistenci, spíš jako poctivý s tvarohem než jako želé. Kokos na povrchu tomu dá lehce suchý kontrast, což se hodí, protože moučník pak nepůsobí tak těžce. Nejčastěji ho peču na víkend, když má někdo přijít na kávu. A recept se opisuje skoro pokaždé. pudinkový krém
Praktická poznámka: Pudink na korpus nelijte vařící, lepší je ještě teplý, ale už ne horký. Příliš vysoká teplota by mohla piškot zbytečně rozmáčet. Tvaroh se do pudinku vyplatí vmíchávat postupně, po lžících, a mezi tím pořádně promíchat. Zabere to chvilku navíc, ale náplň je pak hladká a bez nepříjemných hrudek. Recept na lahodné tvarohovo-pudinkové řezy s kokosem
Z jednoho plechu
o velikosti zhruba 25 × 35 cm nakrájíte asi 20 řezů. Celková délka přípravy: přibližně 3 hodiny (s chlazením) Ingredience k přípravě
Piškotový korpus: 5 vajec (žloutky a bílky zvlášť) 150 g krupicového cukru 4 lžíce teplé vody 50 g kukuřičného škrobu 50 g polohrubé mouky 50 g strouhaného kokosu 20 g kakaa
Pudinkovo-tvarohová náplň: 500 g tučnějšího tvarohu (nejlépe měkkého nebo předem rozmixovaného) 1 sáček vanilkového pudinkového prášku (40 g) 400 ml plnotučného mléka 80 g krupicového cukru 1 vanilkový cukr 1 lžíce másla 1 vejce
Dokončení a posyp: hrst strouhaného kokosu na posypání Postup přípravy tvarohových řezů s pudinkem a kokosem na vrchu
1. Troubu nastavte na
200 stupňů. Plech velký přibližně 25 × 35 cm vyložte pečicím papírem. Když necháte papír trochu přesahovat přes okraje, korpus se pak bude lépe vyndávat.
2.
Žloutky vyšlehejte s krupicovým cukrem do světlé pěny. Přidejte 4 lžíce teplé vody a šlehejte ještě chvíli, až hmota zesvětlá a začne být hustší.
3. Do žloutkové směsi po částech zapracujte sypké suroviny:
kakao, kokos, polohrubou mouku promíchanou s kukuřičným škrobem. Vezměte raději stěrku nebo lžíci, ne šlehač, aby těsto zbytečně nespadlo.
4.
Bílky vyšlehejte v čisté míse na pevný sníh. Do těsta je vmíchejte opatrně, nejlépe natřikrát, pohyby odspodu nahoru. Tady se vyplatí nespěchat, protože právě sníh drží korpus lehčí.
5. Těsto rozetřete na připravený plech v rovnoměrné vrstvě a pečte
10 až 15 minut. Hotový korpus se na povrchu lehce odtahuje od okrajů a špejle zapíchnutá do středu zůstane čistá. Nechte ho úplně vychladnout, ideálně na mřížce. Teď si připravíme pudinkovou náplň
Perníkové řezy s marmeládou a máslovým vanilkovým krémem, sypané kakaem nebo čokoládou
6. Z
mléka a pudinkového prášku uvařte hustý pudink. Asi 100 ml mléka si odlijte stranou a rozmíchejte v něm prášek, zbytek dejte vařit. Přilijte rozmíchaný pudink, přisypte cukr a vanilkový cukr, přidejte máslo a za stálého míchání vařte do zhoustnutí. Potom hrnec stáhněte z plotny.
7. Do ještě teplého pudinku vmíchejte
vejce. Udělejte to hned a důkladně, aby se v krému rovnoměrně spojilo. Potom po menších dávkách přidávejte tvaroh, vždy dvě až tři lžíce, promíchat a teprve pak další. Náplň má být hladká a krémová. Tyčový mixér práci zrychlí, pokud ho máte po ruce.
8. Náplň nechte při pokojové teplotě trochu zchladnout, zhruba
20 až 30 minut. Nemá být horká, ale ani úplně studená. Poté ji rovnoměrně nalijte na vychladlý korpus a povrch uhlaďte stěrkou. Foto: Vaření s Jančou, Tvarohovo-pudinkové řezy
9. Hned navrch nasypte
strouhaný kokos. Na ještě teplé náplni lépe drží a během chlazení se pěkně usadí. Plech přesuňte do lednice alespoň na 2 hodiny, přes noc je to ale jistější.
10. Vychlazené řezy krájejte ostrým nožem namočeným ve studené vodě. Řez pak bývá čistší a náplň se netrhá. Podávejte je studené, protože dobře vychlazený krém drží tvar a nestéká.
Tipy redakce: Tvaroh rozmixujte předem: Pokud používáte tučnější tvaroh v kostce, před vmícháním do pudinku ho rozmixujte tyčovým mixérem nebo protřete přes síto. Hrudkovitý tvaroh se s pudinkem nespojí tak hladce a v hotové náplni je to znát. Pudink zakryjte fólií: Při chladnutí položte potravinářskou fólii přímo na povrch pudinku, ne jen přes okraj hrnce. Nevytvoří se škraloup, který by se pak při míchání s tvarohem trhal na hrudky. Kokos v těstě jde vyměnit: Kdo kokos nemusí nebo ho zrovna nemá doma, může použít stejné množství mletých mandlí nebo lískových oříšků. Chuť bude jiná, ale korpus zůstane vláčný. Kakaový pudink místo vanilkového: Pro tmavší a výrazněji čokoládovou náplň sáhněte po kakaovém pudinkovém prášku. Hnědá vrstva bude výraznější a spolu s kokosem na povrchu může připomenout chuť tyčinky Bounty.
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Zdroj: Se souhlasem
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