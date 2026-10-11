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Citronové řezy s lehce nakyslou chutí: Křehké těsto, svěží citronový krém a čokoládová poleva v jednom řezu

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Citronové řezy jsou přesně ten typ moučníku, který se na stole neohřeje. Nadýchaný piškot, hustý citronový krém a lesklá čokoládová poleva. Kombinace, která funguje vždy a pro každého.
Obrázek na recept na citronové řezy

Obrázek na recept na citronové řezy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na citronové řezy
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 07:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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