Citronové řezy s lehce nakyslou chutí: Křehké těsto, svěží citronový krém a čokoládová poleva v jednom řezu

Citronové řezy jsem pekla poprvé na popud kamarádky. Tvrdila mi, že jednodušší moučník snad ani nemá. Upřímně, úplně jsem jí to nebaštila: vařený krém na způsob pudinku, piškot z vajec, navrch ještě čokoládová poleva. Na „rychlovku“ mi to nepřišlo. Jenže hotový plech mě dost rychle usadil. Citron je cítit v každém soustu, krém je svěží a čokoláda nahoře tomu dá přesně ten kousek navíc. Od té doby se k nim doma vracíme pravidelně.
Na těchto řezech je příjemné hlavně to, že citron není jen drobná příchuť někde v pozadí. Dostane se do piškotu, do krému, a kdo má rád
výraznější chuť, může přidat trochu citronové kůry klidně i k polevě. Moučník pak není jen sladký, ale má lehkou kyselost, která ho zvedne. V teplých dnech je to znát obzvlášť. U nás se většinou krájí ještě dřív, než pořádně uklidím linku po pečení.
Můj tip zní: Krém vařte na středním plameni a míchejte opravdu pořád. Kukuřičný škrob se umí rychle chytit ke dnu a pak už se hrudky zachraňují špatně. Máslo a citronovou šťávu zašlehejte až ve chvíli, kdy má uvařený základ pokojovou teplotu. Pokud je krém ještě teplý, máslo se spíš rozpustí, než aby se spojilo do hladké a nadýchané hmoty. Recept na svěží citronové řezy s čokoládovou polevou
Z jednoho plechu nakrájíte zhruba
20 úhledných řezů. Celková délka přípravy: přibližně 2,5 hodiny (ideálně přes noc v lednici) Ingredience k přípravě Piškotový korpus 6 vajec 6 lžic cukru krupice 6 lžic polohrubé mouky 1 lžička prášku do pečiva Citronový krém 250 ml plnotučného mléka 4 až 5 lžic kukuřičného škrobu 150 g cukru krupice 250 g změklého másla šťáva ze 2 až 3 citronů (podle chuti) nastrouhaná kůra z 1 bio citronu (volitelně) Čokoládová poleva 60 g hořké nebo mléčné čokolády 50 g másla 1 lžíce mléka Postup přípravy citronových řezů s krémem a polevou
1. Troubu nastavte na
180 stupňů. Pekáček velký přibližně 30 × 23 cm vyložte pečicím . papírem, nejlépe tak, aby papír trochu přesahoval přes okraje. Hotový moučník pak půjde z formy vytáhnout mnohem snáz.
2. Oddělte
bílky od žloutků. Z bílků vyšlehejte pevný sníh; u piškotu se tahle část nevyplatí odbýt, protože právě sníh mu dá lehkost. Žloutky vedle vyšlehejte s cukrem do světlé pěny.
3. Do žloutkové pěny prosejte
polohrubou mouku promíchanou s práškem do pečiva. Krátce a opatrně spojte. Potom přidávejte sníh z bílků, zhruba po třetinách, a zapracujte ho vařečkou nebo stěrkou pohybem zdola nahoru. Těsto by mělo zůstat vzdušné.
4. Těsto rozetřete do připraveného pekáčku v co nejrovnější vrstvě a dejte péct. Stačí
15 až 20 minut, podle trouby. Piškot má lehce zezlátnout a špejle zapíchnutá doprostřed musí vyjít suchá. Po upečení ho nechte vychladnout přímo v pekáčku. Teď si připravíme citronový krém
Jahodové řezy se smetanou pro poslední slunné dny: Svěží moučník, který chutná nejlépe pořádně vychlazený
5. Do hrnce dejte
mléko, cukr a kukuřičný škrob. Vezměte metličku a rozmíchejte směs hned za studena, aby se škrob nerozdělil do hrudek. Hrnec postavte na střední plamen a za stálého míchání vařte, až vznikne hustý lesklý pudink. Počítejte přibližně s 5 až 8 minutami.
6. Uvařený pudink zakryjte potravinářskou fólií tak, aby ležela přímo na povrchu. Nevytvoří se škraloup. Nechte ho chladnout na pokojovou teplotu, ne do lednice; příliš studený základ se s máslem při šlehání snadno srazí.
7. Do vychladlého pudinku začněte zašlehávat
změklé máslo. Přidávejte ho postupně, po lžících, a vždy počkejte, až se dobře spojí. Nakonec přijde čerstvě vymačkaná citronová šťáva. Krém má být hladký, světlý a nakyslý tak akorát. Pro silnější citronovou vůni přidejte i nastrouhanou citronovou kůru.
8. Vychladlý piškot potřete citronovým krémem a povrch uhlaďte. Nemusí to být jako z cukrárny, ale rovná vrstva se později lépe krájí. Pekáček dejte do lednice alespoň na
30 minut, aby krém zpevnil před polevou. Chybí nám poslední etapa, čokoládová poleva
V malém hrnci nebo nad vodní lázní rozpusťte
čokoládu s máslem a lžící mléka. Míchejte dohladka, poleva má být lesklá a bez kousků čokolády. Pak ji nechte chvilku stát. Horká by krém zbytečně povolila.
Vlažnou polevu nalijte na ztuhlý krém a rychle rozetřete po celé ploše. Pekáček vraťte do lednice a nechte tuhnout alespoň
60 minut. Pokud máte čas, nechte řezy v chladu přes noc. Ráno drží pevněji a krájení je podstatně klidnější práce.
Před krájením vytáhněte moučník z pekáčku za přesahující pečicí papír a přesuňte ho na prkénko. Nůž namočte do horké vody, otřete do utěrky a krájejte jednotlivé řezy. Teplý nůž pomůže udělat čistý řez bez rozmazané čokolády. Podávejte vychlazené.
Foto: Cooky.cz, Citronové řezy s polevou Tipy redakce: Intenzita citronové chuti: Citronovou šťávu v krému dolaďte podle sebe. Ze dvou citronů bude krém spíš jemně svěží, ze tří už výrazně nakyslý. Sladkost čokoládové polevy pak ustoupí do pozadí, což těmto řezům podle mě dost sluší. Výběr čokolády do polevy: Hořká čokoláda s obsahem kakaa kolem 60 % vytvoří příjemně nahořklý kontrast ke sladšímu krému. Mléčná čokoláda dá měkčí a sladší výsledek, často ji ocení děti nebo ti, kdo nemají rádi výrazné chuťové protiklady. Skladování: Hotové řezy uchovávejte v lednici, buď v uzavřené nádobě, nebo dobře přikryté potravinářskou fólií. Svěží vydrží tři až čtyři dny. V běžné domácnosti se ale tak dlouho většinou netestují. Pokud se krém srazí: Nejčastěji za to může rozdílná teplota pudinku a másla. Misku s krémem postavte na chvíli nad horkou vodní lázeň a pomalu míchejte. Ve většině případů se hmota zase spojí a půjde normálně použít. Variace bez čokolády: Polevu můžete vynechat a řezy jen poprášit moučkovým cukrem smíchaným s trochou citronové kůry. Vznikne lehčí verze, dobrá třeba k odpolednímu čaji nebo jako nenápadný dezert po obědě.
Mokrá buchta s kokosem patří k receptům, které vypadají obyčejně, ale chutnají výjimečně dobře
Perníkové řezy patří k moučníkům, které statečně ukazují, že rychlé pečení nemusí být obyčejné
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková