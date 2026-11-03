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Škeble s ořechovou nádivkou neboli žabí huby: Křehké vánoční cukroví, které zaujme neobvyklým tvarem

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Jsou roky, kdy se u nás peče hlavně linecké a rohlíčky, ale jakmile jednou přidám žabí huby, mizí z dózy překvapivě rychle. Mám je ráda pro jejich křehké máslové těsto, voňavou ořechovou náplň s rumem a pro ten starosvětský vzhled, který na míse s cukrovím nepřehlédnete.
Obrázek k receptu na Škeble s ořechovou nádivkou neboli žabí huby: tradiční křehké cukroví, které zaujme tvarem i chutí

Obrázek k receptu na Škeble s ořechovou nádivkou neboli žabí huby: tradiční křehké cukroví, které zaujme tvarem i chutí

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Škeble s ořechovou nádivkou neboli žabí huby: tradiční křehké cukroví, které zaujme tvarem i chutí
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 06:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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