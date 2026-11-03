Škeble s ořechovou nádivkou neboli žabí huby: Křehké vánoční cukroví, které zaujme neobvyklým tvarem

Jsou roky, kdy doma zůstanu u jistoty: linecké, vanilkové rohlíčky, pár pracen. Jenže jakmile na seznam připíšu žabí huby, dóza se vyprazdňuje podezřele rychle. Líbí se mi na nich křehké máslové těsto, poctivá ořechová náplň s rumem a taky trochu staromódní vzhled, který mezi cukrovím hned poznáte. Na první pohled žádná okázalost, spíš nenápadný kousek. Po zakousnutí je ale jasné, proč je babičky dávaly ke svátečnímu cukroví.
Těsto je obyčejné
máslové, náplň stojí na mletých , cukru, vejci a troše kakaa. Důležitý je hlavně vlašských ořeších čas. Když těsto odpočívá přes noc v chladu, druhý den se s ním pracuje o poznání líp, netrhá se a v troubě tolik neztrácí tvar. Tady se většinou rozhodne, jestli budou na plechu pěkné škebličky, nebo placaté kousky, které se vydaly každá jinam.
Můj tip zní: S náplní to nepřehánějte. Menší lžička bohatě stačí, jinak začne při pečení vytékat po stranách a je po parádě. Staré cukroví, kterému se říká různě
Žabí huby najdete i jako
škeble, mušličky nebo žabí hubičky. Roman Paulus u svého receptu připomíná, že název není tak podstatný. Princip zůstává stejný: křehké těsto, uvnitř ořechová náplň a tvar přeložené mušle. Podle něj také dostaly jméno, které se z paměti moc snadno neztratí. Recept na křehké žabí huby s ořechovou náplní
Doba přípravy těsta: 20 minut Odležení těsta: přes noc Doba pečení: cca 15-18 minut Počet kusů: asi 40 kusů Ingredience pro přípravu
Těsto: 250 g másla 250 g hladké mouky 1 ks vejce 1 lžička vody 1 lžička octa
Náplň: 120 g mletých vlašských ořechů 100 g moučkového cukru 1 ks vejce 2 lžíce rumu 1 lžíce kakaa
Dokončení: vanilkový cukr podle potřeby moučkový cukr podle potřeby Postup přípravy škeblí s ořechy
1. Z
másla, hladké mouky, vejce, vody a octa zpracujte hladké těsto. Nejlépe rychle rukama, máslo by se nemělo zbytečně zahřívat. Jakmile drží pohromadě, už ho dál dlouho netrápte.
2. Hotové
těsto zabalte do fólie, případně do sáčku, a uložte ho do chladu. Ideální je nechat ho odpočívat do druhého dne. Druhý den se méně lepí, neklade takový odpor a tvar drží lépe. Příprava náplně
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3. Na
náplň promíchejte mleté vlašské ořechy, moučkový cukr, vejce, rum a kakao. Směs má být hustší, aby se dala pohodlně nabírat lžičkou. Pokud působí řídká, přidejte trochu ořechů.
4. Odležené
těsto vyválejte na lehce pomoučeném válu na tenčí plát. Vykrajujte kolečka o průměru asi 6 až 7 cm. Odřezky spojte jen krátce a znovu opatrně rozválejte.
5. Doprostřed každého kolečka dejte menší lžičku
ořechové náplně. Okraje nechte čisté, jinak se budou špatně spojovat. Je to maličkost, ale u žabích hub se na ní pozná celý plech.
6. Kolečka přeložte napůl do tvaru
škeble nebo mušličky. Okraje lehce přitiskněte prsty, případně vidličkou, aby náplň neutekla ven. Sílu nechte stranou, přílišné mačkání těstu nesvědčí.
7. Žabí huby klaďte na plech vyložený
papírem na pečení. Troubu rozehřejte na 180 °C. U horkovzduchu, zvlášť když peče ostřeji, můžete jít s teplotou o něco níž.
8. Pečte přibližně
15 až 18 minut, jen do lehkého sezlátnutí. Měly by zůstat spíš světlé. Přepečené kousky zbytečně tvrdnou a přijdou o část křehkosti. Foto? Cooky.cz, Škeble pečte pouze do lehkého sezlátnuti.
9. Ještě horké cukroví obalte ve směsi
vanilkového a moučkového cukru. Na teplé těsto se cukr chytá nejlépe. V tu chvíli se mimochodem kuchyní line přesně ta vůně, kvůli které se podobné recepty pořád vracejí.
10. Po vychladnutí uložte žabí huby do krabice nebo dózy. Nejlepší jsou až druhý den, když se chutě trochu srovnají. V chladu vydrží několik dní, při vánočním pečení i déle, pokud na ně doma někdo nechodí tajně už večer.
Rady a tipy z domácí kuchyně Nepřeplnit náplní: U žabích hub se vyplatí střídmost. Když je náplně moc, v troubě si najde cestu ven. Odležení těsta: Noc v chladu není zdržování navíc. Těsto je pak klidnější, lépe se válí a při vykrajování tolik nezlobí. Hlídání barvy: Pečte raději světleji. Pokud cukroví tmavne příliš rychle, příště uberte několik stupňů. Cukrování za tepla: Chcete-li pěkný cukrový obal, pracujte hned po vytažení z trouby. Studené kousky už cukr tak ochotně nepřijmou.
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