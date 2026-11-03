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Domácí vánočka s rozinkami namočenými v rumu a křupavými oříšky. Nadýchaná sváteční klasika ke snídani

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Upečte si nadýchanou babiččinu vánočku s rozinkami v rumu, máslem, sádlem a křupavými oříšky. Tradiční sváteční pečivo upečené v troubě za 50 minut.
Obrázek k receptu na vánočku

Obrázek k receptu na vánočku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na vánočku
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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