Domácí vánočka s rozinkami namočenými v rumu a křupavými oříšky. Nadýchaná sváteční klasika ke snídani

Když se blížící se
svátky ohlásí prvním mrazem na oknech, v naší kuchyni se rozezní ta nejkrásnější pekařská tradice. Pečení poctivé s vůní vanilky, másla a vánočky rumových rozinek je pro mě rituálem, bez kterého si sváteční rána prostě nedokážu představit. Zlatavá, štědře posypaná nasekanými a tak neuvěřitelně vláčná, že se doslova rozplývá na jazyku. Přesně taková má oříšky správná sváteční vánočka být.
Dříve jsem z
pletení složitých pramenů měla obrovský respekt, ale jakmile přijdete na správný fígl s kombinací sádla a másla v těstě, zjistíte, že výsledek předčí veškerá očekávání. Sádlo totiž dodá neuvěřitelnou jemnost a zajistí, že vánočka zůstane kynutému těstu měkká a čerstvá po mnoho dní.
Můj tip zní: Rozinky si naložte do tuzemského rumu ideálně už den před pečením; díky tomu krásně nabobtnají, nasají hluboké aroma a těsto nádherně provoní na každém řezu. Recept na tradiční kynutou vánočku s rozinkami, máslem, sádlem a oříškovou kůrkou
Celkový čas přípravy a pečení bez kynutí: 1 hodina 45 minut Ingredience potřebné k přípravě 250 ml vlažného plnotučného mléka 110 g krystalového cukru 50 g vepřového sádla 50 g změklého másla 2 balíčky vanilkového cukru 2 žloutky 1 lžička soli 1 kostka čerstvého droždí (42 g) 150 g hladké mouky 500 g polohrubé mouky 100 g rozinek namočených v tuzemském rumu 1 rozšlehané vejce na potření 80 g nasekaných vlašských oříšků na posypání Postup při přípravě sváteční vánočky
1. Do vlažného plnotučného mléka rozdrobte čerstvé droždí, přisypejte lžíci krystalového cukru a
nechte na teplém místě vzejít nadýchaný kvásek.
2. Do hluboké mísy prosejte hladkou i polohrubou mouku, přisypejte zbývající krystalový cukr, vanilkový cukr a lžičku soli.
3. K suchým surovinám přilijte vzešlý kvásek, přidejte rozehřáté sádlo, změklé máslo, žloutky a
zapracujte základy těsta.
4. Do téměř vypracovaného těsta
přisypte rozinky důkladně namočené v tuzemském rumu i s kapkou zbylého alkoholu.
5. Rukama nebo v kuchyňském robotu
vypracujte hladké, lesklé a pružné kynuté těsto, které se nelepí na stěny mísy.
6. Mísu zakryjte čistou utěrkou a
nechte na teplém místě kynout necelé dvě hodiny, dokud těsto výrazně zvětší svůj objem.
7. Vykynuté těsto vyklopte na pomoučněný vál,
rozdělte ho na potřebný počet dílů a upleťte tradiční vánočku.
Kynutá vánočka nemusí být suchá. Se šlehačkou získá příjemnou vláčnost a vydrží měkká i po vychladnutí
8. Upletenou vánočku přeneste na plech vyložený pečicím papírem a
nechte ji na plechu dokynout přibližně 30 minut.
9. Celý povrch vánočky
důkladně potřete rozšlehaným vejcem a štědře posypte nasekanými vlašskými oříšky.
10. Troubu předehřejte na
180 stupňů, vložte plech a pečte prvních 15 minut na 180 stupňů.
11. Poté teplotu v troubě
snížit na 160 stupňů a nechte vánočku pozvolna dopéct do hluboké zlatohnědé barvy.
12. Upečenou vánočku vytáhněte z trouby a
nechte ji zcela vychladnout na mřížce, aby se střídka sjednotila. Foto: Cooky.cz, vánočka nesmí na svátečním stole chybět Tipy redakce: Kombinace sádla a másla: Použití obou tuků současně je velkým tajemstvím starých babiček, protože sádlo dodá vláčnost a máslo úžasnou chuť. Hlídání teploty při pečení: Snížení teploty po prvních patnácti minutách na 160 stupňů zabrání tomu, aby se oříšky na povrchu spálily dříve, než se propeče střed. Pevné utažení pletení: Při pletení jednotlivých pater vánočku jemně utahujte, aby se během kynutí a pečení nerozestoupila a držela tvar. Test špejlí před vytažením: Zda je vánočka uvnitř propečená, ověřte klasickou špejlí zapíchnutou do nejvyššího středu těsta. Skladování pod utěrkou: Vychladlou vánočku zabalte do čisté lněné utěrky, díky čemuž zůstane vláčná a měkká po celé sváteční dny.
Vánočka se sádlem a rumem: Nikde není psáno, že patří jen na sváteční stůl. Tuto nadýchanou dobrotu si klidně upečte i ve všední den
Tvarohová vánočka bez kynutí s rumovými rozinkami, vanilkou a mandlemi