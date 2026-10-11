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Třešňový zákusek s kakaovým korpusem a bílou a tmavou čokoládovou polevou

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Třešně patří k létu stejně spolehlivě jako plech moučníku na kuchyňské lince. Tenhle třešňový zákusek dělám ve chvíli, kdy chci něco slavnostnějšího než obyčejný koláč, ale pořád bez zbytečného složitění. Díky kakaovému korpusu, šťavnatým půlkám třešní a dvojí čokoládové polevě působí hezky na pohled a přitom se připravuje docela po domácku.
Obrázek na recept na třešňový koláč

Obrázek na recept na třešňový koláč

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na třešňový koláč
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 01:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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