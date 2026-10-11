Třešňový zákusek s kakaovým korpusem a bílou a tmavou čokoládovou polevou

Třešně k létu patří skoro stejně samozřejmě jako plech s moučníkem odložený někde na kuchyňské lince. Tenhle třešňový zákusek peču ve chvíli, kdy má být na stole něco trochu slavnostnějšího než běžný koláč, ale nechci kolem toho strávit půl dne. Kakaový korpus, šťavnaté půlky třešní a dvojí čokoládová poleva mu dají pěkný vzhled, přitom je to pořád poctivý domácí moučník bez velkých cukrářských manévrů.
Na tomhle receptu je příjemný
hlavně kontrast. Tmavý korpus není zbytečně sladký, třešně do něj pustí trochu šťávy a bílá s hořkou čokoládou nahoře udělají efekt, kvůli kterému se po řezech na talíři rychle zapráší. Když jsou třešně opravdu zralé, nechávám je být. U kyselejších někdy pomůže lžíce nebo višňového sirupu, ale opatrně, ať se z toho nestane rumu jiný dezert.
Můj tip zní: Třešně před použitím dobře osušte. Poleva pak drží čistěji a nedělají se na ní nevzhledné mapy. Třešně v moučnících fungují skvěle právě díky své šťávě
Třešně jsou v českých kuchyních letní jistota. Skoro každá rodina má svůj oblíbený plechový recept, ať už jde o
, koláč nebo bublaninu jednoduché řezy. V sezónních přehledech třešňových dezertů se to podobnými moučníky jen hemží. Zákusek s korpusem a ovocem je ale docela šikovný kompromis: nepůsobí tak obyčejně jako rychlý litý koláč, přitom se nemusí připravovat žádný složitý krém. Recept na třešňový zákusek s čokoládou
Počet porcí: 12 až 16 kousků Ingredience pro přípravu Kakaový korpus 4 ks vejce 160 g cukru krupice 1 balení vanilkového cukru 120 ml mléka 120 ml oleje 200 g polohrubé mouky 30 g kakaa 1 balení kypřicího prášku do pečiva Na ovocnou vrstvu 350-400 g třešní, vypeckovaných a rozpůlených 1 lžíce cukru krupice podle kyselosti ovoce Dvojí poleva 100 g hořké čokolády 70 g bílé čokolády 80 ml smetany ke šlehání 20 g másla Postup přípravy třešňového dezertu
1. Troubu zapněte na
175 °C. Připravte si menší plech nebo formu, přibližně 20 × 30 cm. Dno vyložte pečicím papírem, případně formu vytřete máslem a vysypte trochou mouky.
2. Do mísy rozklepněte
vejce, přisypte cukr krupice a vanilkový cukr. Šlehejte několik minut, až směs zesvětlá a nabude. Korpus pak bude jemnější a nebude působit těžce.
3. Do našlehaného základu postupně přilévejte
mléko a olej. Potom vmíchejte prosátou polohrubou mouku, kakao a kypřicí prášek. Stačí míchat jen do chvíle, kdy je těsto hladké a bez viditelných hrudek.
4. Těsto nalijte do připravené formy a stěrkou ho srovnejte do krajů. Pečte asi
18 minut, jen aby korpus zpevnil, ale nebyl ještě úplně hotový. Třešně pak zůstanou spíš nahoře a nesjedou až ke dnu. Mezitím si nachystejte třešně
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5. Vypeckované půlky osušte papírovou utěrkou a podle chuti je lehce promíchejte s
cukrem. Kdo chce výraznější, trochu dospělejší chuť, může přidat lžíci rumu. Víc není potřeba.
6. Plech opatrně vytáhněte z trouby. Na částečně upečený
kakaový korpus rozložte půlky třešní řeznou stranou dolů. Nemusí ležet jedna těsně vedle druhé, ale šetřit jimi taky není důvod. V tomhle moučníku mají být vidět i cítit.
7. Formu vraťte do trouby a dopékejte ještě
7 až 12 minut. Hotový korpus na dotek lehce pruží a špejle zapíchnutá do těsta vyjde bez mokrých stop. Potom nechte zákusek úplně vychladnout, s polevou nespěchejte.
8. Na tmavou polevu zahřejte v kastrůlku
50 ml smetany a těsně před varem ji odstavte. Přidejte nalámanou hořkou čokoládu, polovinu másla a míchejte, dokud poleva nebude hladká a lesklá.
9. Stejně připravte světlou polevu z
bílé čokolády, zbytku smetany a zbytku másla. Kdyby byla moc hustá, přidejte po lžičce trochu horké smetany. Bílá čokoláda umí houstnout rychleji, než by člověk chtěl.
10. Vychladlý zákusek přelévejte nejdřív
tmavou čokoládovou polevou a potom bílou čokoládou. Můžete udělat proužky, cikcak linky nebo je lehce protáhnout špejlí do mramorování. Z jednoduchého plechového moučníku je rázem zákusek ke kávě, a ani to nestojí moc práce.
11. Hotový moučník dejte alespoň na
20 minut do chladu, aby poleva zpevnila. Krájejte ho na menší řezy ostrým nožem a po každém řezu čepel otřete. Podávat se dá vychlazený i při pokojové teplotě. V uzavřené dóze vydrží v lednici přibližně 2 dny, doma ale obvykle mizí rychleji. Foto: Cooky.cz, Třešňový moučník Rady Hodně šťavnaté třešně nechte po vypeckování chvíli okapat v cedníku. Část polohrubé mouky můžete vyměnit za hladkou, korpus pak bude o něco jemnější. Jestli chcete malou obměnu, přidejte do tmavé polevy špetku mleté skořice. S třešněmi funguje překvapivě dobře. K zákusku se hodí neslazená káva nebo lžíce zakysané smetany podaná zvlášť na talířku. Třešňový zákusek a pár domácích obměn
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čokoláda, protože s třešněmi tvoří velmi jistou dvojici. Kdo má rád výraznější dezerty, může do těsta přisypat hrst nasekané hořké čokolády. A pokud má moučník působit víc jako nedělní dezert pro návštěvu, pomůže tenká vrstva višňové nebo třešňové marmelády mezi korpusem a polevou.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková