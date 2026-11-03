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Svatební koláčky z lineckého těsta se čtyřmi náplněmi. Křehké sladké pečivo, které ozdobí slavnostní stůl

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Upečte si tradiční svatební koláčky z lineckého těsta se čtyřmi druhy náplní: ořechovou, tvarohovou, makovou a jahodovou. Křehké miniatury upečené za 12 minut.
Obrázek k receptu na svatební koláčky

Obrázek k receptu na svatební koláčky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na svatební koláčky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 07:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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