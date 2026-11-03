Svatební koláčky z lineckého těsta se čtyřmi náplněmi. Křehké sladké pečivo, které ozdobí slavnostní stůl

Když se v rodině chystá taková
velkolepá událost, jako je svatba a v sobotu žením syna, kuchyně se okamžitě promění v provoněnou cukrářskou dílnu plnou očekávání a radosti. Mezi nejdůležitější tradice, které na české svatbě zkrátka nesmí chybět, patří poctivé miniaturní , po kterých se na stole vždycky zapráší jako první. Pustila jsem se do pečení rovnou ve velkém stylu a na každou náplň připravila hned čtyři plné plechy, aby dostalo chuť opravdu svatební koláčky každé svatební dítko i babička.
Příprava těchto malých radostí z křehkého
sice vyžaduje trochu trpělivosti při zdobení, ale ten výsledek stojí za každou minutu strávenou u plechu. Na lineckého těsta svátečním tácku se nádherně vyjímají hned čtyři různé druhy náplní: bohatá ořechová, jemná tvarohová, tradiční maková a sladká jahodová . marmeláda
Můj tip zní: Nastříkané náplně na kolečka z lineckého těsta před samotným vložením do trouby nechte na plechu chvíli zatáhnout; náplně tak během pečení krásně drží tvar, neroztékají se do stran a koláčky vypadají jako z té nejlepší prvorepublikové cukrárny. Recept na tradiční svatební koláčky z křehkého lineckého těsta se čtyřmi druhy lahodných náplní
Celkový čas přípravy a pečení bez chlazení těsta: 2 hodiny 40 minut Ingredience potřebné k přípravě
Křehké linecké těsto: 600 g hladké mouky 400 g změklého másla 200 g moučkového cukru 2 žloutky 1 lžička vanilkového aroma 1 lžička nastrouhané citronové kůry
Ořechová náplň: 150 g mletých vlašských ořechů 80 g moučkového cukru 50 ml horkého mléka 1 lžička rumu
Tvarohová náplň: 200 g měkkého tučného tvarohu v alobalu 50 g moučkového cukru 1 žloutek 1 lžička vanilkového pudinkového prášku
Maková náplň: 150 g mletého máku 70 g moučkového cukru 80 ml mléka 1 lžička švestkových povidel
Ovocná náplň a dokončení: 150 g husté jahodové marmelády 150 g moučkového cukru smíchaného s vanilkovým cukrem na obalení Postup při přípravě svatebních koláčků z lineckého těsta
1. Do hluboké mísy prosejte hladkou mouku, přisypejte moučkový cukr, nastrouhanou citronovou kůru, přidejte na kousky nakrájené změklé máslo, žloutky a vanilkové aroma.
2. Rukama na vále nebo v robotu
vypracujte hladké, kompaktní linecké těsto, které zabalte do fólie a nechte na 60 minut odpočinout v chladničce. Foto: Cooky.cz, koláčky se čtyřmi druhy náplní
3. V malých kastrůlcích si mezitím připravte jednotlivé náplně svařením mletých ořechů s mlékem a cukrem, vymícháním tvarohu se žloutkem, povařením máku s mlékem a povidly.
4. Vychlazené linecké těsto rozválejte na pomoučněném vále na tenký plát silný zhruba
3 až 4 milimetry.
5. Pomocí malé kulaté formičky
vykrajujte z těsta úhledná malá kolečka a naskládejte je na plechy vyložené pečicím papírem. Foto: Cooky.cz, každý si najde tu svou chuť
6. Do středu každého vykrojeného kolečka
naneste pomocí cukrářského sáčku malou hromádku ořechové, tvarohové, makové nebo jahodové náplně.
7. Plech vložte do předehřáté trouby a
pečte na 180 stupňů přibližně 10 až 12 minut, dokud okraje koláčků nezískají jemně růžový nádech. Foto: Cooky.cz, nádherné miniatury
8. Upečené svatební koláčky opatrně vytáhněte z trouby a
ještě teplé je zlehka obalujte nebo posypte směsí moučkového a vanilkového cukru.
9. Hotové koláčky nechte na plechu zcela vychladnout a
následně je uložte do papírových krabic, kde do svatby krásně zkřehnou. Tipy redakce: Odpočinek těsta v chladničce: Linecké těsto na svatební koláčky nenechávejte v lednici ošidit, protože chladný tuk zaručí, že se drobná kolečka při pečení neroztečou. Hustota jednotlivých náplní: Všechny čtyři náplně musí být dostatečně husté a pevné, aby při stříkání ze sáčku a následném pečení drzu svůj tvar na kolečku. Obalování v cukru za tepla: Cukroví obalujte v moučkovém cukru s vanilkou ideálně ve chvíli, kdy je ještě lehce teplé, aby na povrchu perfektně drželo. Pravidelná výměna plechů: Při pečení více plechů naráz v horkovzdušné troubě nezapomeňte plechy v polovině času prohodit pro rovnoměrné upečení všech kousků. Skladování v chladu a temnu: Upečené svatební koláčky uchovávejte v chladné místnosti v papírové krabici vystlané ubrousky, kde vydrží úžasně křehké po celé týdny.
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