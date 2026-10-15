Chtěl podmínku, dostal o rok navíc. Ostravský rapper Rico pohořel u soudu

Enrico Pešta byl ke čtyřem letům ve vězení odsouzen na začátku letošního dubna. Podle obžaloby on a další tři odsouzení loni v březnu brutálně oloupili a následně vydírali muže. K loupeži mělo dojít v bytě v Ostravě-Porubě, kam ho vylákala jedna z odsouzených, tehdejší Peštova přítelkyně Laura Červeňáková.
Podle spisu ho do bytu vylákala tím, že předstírala rozchod s Peštou a prosila ho o pomoc se stěhováním. Postupně se ale v bytě objevil Pešta a další dva členové skupiny, Miroslav Cihi a Karel Meca. Ti měli muže napadnout a vyhrožovat mu zabitím, pod nátlakem také získali jeho mobilní telefon včetně přístupových údajů.
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Incident potom vyvrcholil u bankomatu, kam musel poškozený v doprovodu jednoho z odsouzených dojít a vybrat více než 100 tisíc korun. Většinu částky si potom skupina okamžitě rozdělila. Pod dalšími hrozbami během následujícího týdne po poškozeném muži skupina požadovala další dva miliony korun. K předání už nedošlo, protože se do celého případu vložila policie.
Nechci přijít o možnost vychovávat své dítě
Pešta u soudu dnes uvedl, že pobyt ve vazbě ho změnil a on tak přehodnotil své životní hodnoty. „Vazba mi otevřela oči. Vytvořil jsem si image, která mě pohltila. Zjistil jsem, jakou hodnotu mají obyčejné věci, které se nevyrovnají slávě nebo penězům,“ řekl Pešta. Drsné prezentování podle něj už není jeho styl.
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U soudu Pešta také řekl, že se svou snoubenkou čekají dítě. „Vyrůstal jsem bez otce a během dospívání jsem tak neměl správný vzor. I proto bych nechtěl být připraven o možnost své dítě vychovávat,“ doplnil.
Organizátor by neměl být trestán méně, než ostatní pachatelé
Obžalovaným, kteří u krajského soudu v Ostravě přiznali vinu, za loupež hrozila sazba mezi pěti a dvanácti lety za mřížemi. Zvýšení trestů požadoval žalobce, obhájci rappera žádali trest podmíněný a zpřísnění peněžitého trestu ze svou na pět milionů korun.
Státní zástupce požadoval pro Peštu přísnější trest, jelikož byl rapper podle něj organizátorem. „Nebýt Pešty, ostatní obžalovaní tu nesedí. On byl organizátorem, on ostatní zapojil. Nakonec jako organizátor trestné činnosti dostal nižší trest než ostatní,“ uvedl žalobce Jaroslav Kandráč.
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Soud mu dal za pravdu. „Enrico Pešta byl jednoznačně organizátor. Organizátor by neměl dostat nižší trest než další vykonavatelé činu. Je zde ale prohlášení viny, proto jsme mu uložili trest přímo na dolní hranici trestní sazby. Prohlášení viny automaticky neznamená, že by měl být trest ukládán pod spodní hranicí trestní sazby,“ řekl předseda senátu Daniel Plšek.
Zpřísnění trestu dnes soud potvrdil také Cihimu, Karlu Mecovi potvrdil pětiletý trest. U jeho kompliců soud zohlednil jejich bohatou trestní minulost. Cihi navíc čin spáchal v podmínce. Naopak u Peštovy bývalé přítelkyně vzal soud v úvahu to, že činu jen napomáhala a dosud nebyla trestána. Třiletý trest jí podmíněně odložil na zkušební dobu pěti let.