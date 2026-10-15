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Chtěl podmínku, dostal o rok navíc. Ostravský rapper Rico pohořel u soudu

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Dennívýzva
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Vrchní soud v Olomouci rozhodl o osudu známého ostravského umělce. Rapper Rico, vlastním jménem Enrico Pešta, byl v dubnu za loupež a vydírání potrestán čtyřmi roky vězení. Verdikt chtěl zvrátit, usiloval o podmínku. Odvolací soud mu ale nepodmíněný trest ještě o rok navýšil.
Chtěl podmínku, dostal o rok navíc. Ostravský rapper Rico pohořel u soudu

Chtěl podmínku, dostal o rok navíc. Ostravský rapper Rico pohořel u soudu

Zdroj: Vilém Pospíšil
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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