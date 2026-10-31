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Bohuš Matuš varuje před telefonními podvodníky. Jeho matka přišla o peníze určené na péči

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Dennívýzva
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Matku zpěváka Bohuše Matuše připravil podvodník o 73 tisíc korun. Podvodník se skrze telefonický hovor vydával za pracovníka banky a ženu přesvědčil, že její účet napadli útočníci. Policie před podobnými telefonáty dlouhodobě varuje.
Bohuš Matuš varuje před telefonními podvodníky. Jeho matka přišla o peníze určené na péči

Bohuš Matuš varuje před telefonními podvodníky. Jeho matka přišla o peníze určené na péči

Zdroj: FB - Bohuš Matuš
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 13:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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