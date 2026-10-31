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Navzdory poruše věří, že Ferrari bude dnes konkurenceschopné

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Pátek se pro Lewise Hamiltona mírně zkomplikoval. Během druhého volného tréninku ho po odjetí třinácti kol zastavila porucha motoru, která mu nedovolila pokračovat v programu.
Navzdory poruše věří, že Ferrari bude dnes konkurenceschopné

Navzdory poruše věří, že Ferrari bude dnes konkurenceschopné

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 14:14

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