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Dívka přežila únos sériovým vrahem díky kriminálkám z televize. Naučily ji sledovat směr jízdy, počítat kroky a nechat si mezeru pod páskou

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Dennívýzva
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Sedmnáctiletou Lisu McVey unesl v roce 1984 sériový vrah. Přečkala 26 hodin zajetí a z paměti vyšetřovatelům sestavila mapu, která ho poslala za mříže.
Dívka přežila únos sériovým vrahem díky kriminálkám z televize. Naučily ji sledovat směr jízdy, počítat kroky a nechat si mezeru pod páskou

Dívka přežila únos sériovým vrahem díky kriminálkám z televize. Naučily ji sledovat směr jízdy, počítat kroky a nechat si mezeru pod páskou

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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