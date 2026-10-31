Říkal mi, že jsem tlustá a hnusná! Nevlastní dcera Radka Kašpárka o urážkách i násilí

Jak již informoval Blesk.cz, kolem Radka Kašpárka (44) se po jeho rozvodu znovu rozvířila citlivá rodinná kauza. Nevlastní dcera Natálie Burdová (20) v rozhovoru popsala, jak podle svých slov vnímala vztah s nevlastním otcem, a tvrdí, že od dětství slýchala urážky kvůli vzhledu a byla svědkem násilí vůči matce. Zmínila také svou vážnou nemoc a uvedla, že v rodinné situaci hrály roli i návykové látky. Kašpárek obvinění odmítá a označuje je za lživá.
Radek Kašpárek si pořídil novou přítelkyni a čelí drsným obviněním.
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života.
Obsah je laděný spíše magazínově než...