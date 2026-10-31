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Před dvěma lety spolu svedli divokou bitku. Bauer a Imama se potkali znovu a zakončili ji stejným gestem

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Dennívýzva
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Tyrel Bauer z Winnipegu a Bokondji Imama z Floridy mají za sebou další zápas, na který se nebude vzpomínat hlavně kvůli gólům. Už po dvou minutách se pustili do dlouhé bitky trvající přes minutu. Nešlo o jejich první střet — podobný souboj absolvovali v AHL v roce 2024. A stejně jako tehdy si po jeho skončení projevili vzájemný respekt.
Před dvěma lety spolu svedli divokou bitku. Bauer a Imama se potkali znovu a zakončili ji stejným gestem

Před dvěma lety spolu svedli divokou bitku. Bauer a Imama se potkali znovu a zakončili ji stejným gestem

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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