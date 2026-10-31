Jak se změnila vnoučata Johna Hammonda z Jurského parku? Představitel Tima zůstal u herectví, Lex se vydala jiným směrem

Jurský park, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Jurský park, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Jurský park, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Jurský park, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova
V roce 1993 utíkali před dinosaury jako vnoučata Johna Hammonda z Jurském parku. Ariana Richards a Joseph Mazzello se díky rolím Lex a Tima stali celosvětově známými dětskými herci. Třiačtyřicetiletý Joseph Mazzello u herectví zůstal a v příštím roce ho čeká natáčení nového hororu a jeho dnes sedmačtyřicetiletá filmová sestra Ariana Richards naopak vyměnila Hollywood za rodinu, venkov a malířské plátno. Ariana Richards vyměnila herectví za malířský ateliér
Sedmačtyřicetiletá Ariana Richards hereckou kariéru ukončila už v roce 2001 a před kameru se od té doby vrátila jen zcela výjimečně. Vystudovala drama a umění na Skidmore College a stala se z ní profesionální malířka. Své obrazy začala tvořit už během natáčení Jurského parku, kdy tehdy o pauzách namalovala akvarel sebe, filmového bratra a brachiosaura, který si režisér Steven Spielberg zarámoval a vystavil u sebe doma. Později na plátno převedla i slavnou filmovou scénu s klepajícím se želé.
V soukromí dává bývalá dětská hvězda přednost klidu. V lednu 2013 se provdala za Marka Aarona Boltona, se kterým vychovává dvě děti. V roce 2015 pak v rozhovoru pro časopis People uvedla, že žije spíše venkovským stylem života, který jí naplňuje. Svůj profesní čas dělí mezi umělecké ateliéry ve Spojených státech, Jižní Americe a západní Evropě.
Letos v březnu se setkala s hereckým kolegou Waynem Knightem, představitelem Dennise Nedryho, na panelu v Chicagu. V červenci pak veřejně reagovala na úmrtí hereckého kolegy Sama Neilla, kdy na sociálních sítích zveřejnila společnou fotografii z natáčení, kterou tehdy pořídila její matka, a herce označila za mentora i přítele.
Joseph Mazzello ztvárnil člena kapely Queen a točí thriller
Třiačtyřicetiletý Joseph Mazzello u filmu naopak zůstal. Kvůli němu dokonce Steven Spielberg upravoval původní scénář Jurského parku – v knižní předloze byl Tim starší než Lex, ale režisér věk obou sourozenců prohodil, aby mohl roli získat právě on.
Po absolvování oboru filmové a televizní produkce na univerzitě se objevil v několika úspěšných projektech. Zahrál si například ve válečné minisérii The Pacific, ve snímku Sociální síť a v roce 2018 ztvárnil baskytaristu Johna Deacona v životopisném filmu Bohemian Rhapsody. Věnuje se také režii a natočil například snímek Undrafted. V roce 2021 se objevil v seriálu American Crime Story a letos hrál ve filmu Monument.
V lednu příštího roku ho čeká práce na novém mysteriózním hororu A Grim Life. Snímek se bude natáčet ve známém losangeleském hotelu Cecil. Ten je totiž spojený se skutečnými kriminálními případy, jelikož v něm v minulosti bydleli sérioví vrazi Richard Ramirez a Jack Unterweger. Joseph Mazzello si v novince zahraje Toma, který se živí čištěním toalet a při pátrání po ztraceném němém filmu z roku 1931 narazí na temné tajemství. Premiéra je naplánována na červenec příštího roku.
Ve filmu Jurský park si můžete oba herce připomenout v sobotu 31. října od 16:50 na
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